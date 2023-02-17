أوكرانيا: انطلاق محادثات تمديد ممر الحبوب خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، يوري فاسكوف اليوم الجمعة، إن المفاوضات الخاصة بتمديد اتفاق ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ستنطلق في غضون أسبوع.

وأضاف فاسكوف، في مؤتمر يركز على الحبوب، أن «المفاوضات بشأن تمديد ممر الحبوب ستبدأ في غضون أسبوع وعندها سنفهم مواقف جميع الأطراف»، وفق وكالة «رويترز».

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وتابع نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، «أعتقد أن المنطق السليم سيسود وسيتم تمديد الممر».