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أوكرانيا: انطلاق محادثات تمديد ممر الحبوب خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 11:32 صباحا
أوكرانيا: انطلاق محادثات تمديد ممر الحبوب خلال أسبوع
سفينة بضائع تحمل شحنة قمح أوكراني في البحر الأسود قبالة سواحل كيلوس بالقرب من مدينة اسطنبول التركية، 2 نوفمبر 2022, (رويترز)
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قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، يوري فاسكوف اليوم الجمعة، إن المفاوضات الخاصة بتمديد اتفاق ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ستنطلق في غضون أسبوع.

وأضاف فاسكوف، في مؤتمر يركز على الحبوب، أن «المفاوضات بشأن تمديد ممر الحبوب ستبدأ في غضون أسبوع وعندها سنفهم مواقف جميع الأطراف»، وفق وكالة «رويترز».

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وتابع نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، «أعتقد أن المنطق السليم سيسود وسيتم تمديد الممر».

وساطة من الأمم المتحدة وتركيا
وسمحت مبادرة حبوب البحر الأسود التي جرى التوصل إليها في يوليو الماضي بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي حاصرتها روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

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