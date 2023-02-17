انقطاع خدمات الهاتف الخلوي والبيانات في كوبا

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب انقطاع التيار الكهربائي مساء الخميس، في تعطل خدمات الهاتف الخلوي والبيانات في معظم أنحاء كوبا، حسب ما ذكرت شركة الاتصالات الوطنية.

وقالت الشركة على «تويتر»: «نبلغ عملاءنا بأن هناك حاليا انقطاعا في خدمات الهاتف المحمول. نعمل على تحديد الخلل في الخدمات التي سيتم استئنافها في أقرب وقت». وبدأت خدمات الهاتف المحمول، مثل المكالمات والرسائل النصية وتصفح الإنترنت، تواجه مشكلات حوالى الساعة 7,00 مساء (24,00 ت غ)، على ما لاحظ العديد من صحافيي «فرانس برس».

وكتبت مستخدمة على «تويتر» باسم روزانا وتقيم في مقاطعة كماغوي «ساعة من دون إنترنت (حتى وإن لم يكن ذلك نادرا)، ولكن دون القدرة على إجراء مكالمة... ومن دون رسائل نصية. حتى أرقام الطوارئ خارج الخدمة. إنها كارثة».

انخفاض النشاط على منصات التواصل في كوبا

وانخفض النشاط على منصات التواصل الاجتماع بشكل حاد، حسب مراسلي «فرانس برس». وكانت شركة الاتصالات قد أشارت أخيرا إلى أن بنيتها التحتية تعاني من الضغط بسبب تزايد عدد المستخدمين في الجزيرة بشكل مطرد.

وكوبا متصلة حاليا بكابل واحد تحت الماء من فنزويلا. وقالت السلطات إن الخدمة ستتحسن بعد إضافة كابل ألياف ضوئية تحت الماء لربط كوبا بجزيرة مارتينيك الفرنسية، ربما بحلول أبريل.

وأصبح الإنترنت عبر الهاتف المحمول متاحا منذ 2018 في الدولة التي يحكمها الشيوعيون ما سمح للمواطنين بالوصول إلى الموارد عبر الإنترنت والتعبير عن أنفسهم بحرية أكبر. ومع ذلك خلال فترات التوتر الاجتماعي أو التظاهرات تقلل السلطات الكوبية أو تعلق بالكامل الوصول إلى الإنترنت.