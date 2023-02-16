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826 مليون دولار مِنح دولية لتعليم الأطفال الأشد فقرًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 10:33 مساء
826 مليون دولار مِنح دولية لتعليم الأطفال الأشد فقرًا
طفل يمني يتلقّى دروسًا في مدرسة مستحدثة في الحديدة في غرب اليمن في 12 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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تعهدت دول وجِهات مانحة أخرى تقديم حوالى 826 مليون دولار، الخميس، إلى صندوق «التعليم لا ينتظر» التابع للأمم المتحدة والمعني بتمويل تعليم الأطفال الذين يواجهون أزمات إنسانية.

ويتجاوز هذا المبلغ نصف مبلغ 1,5 مليار دولار الذي يحتاجه الصندوق لتمويل خطته الاستراتيجية الممتدة على أربع سنوات 2023-2026، لمساعدة 20 مليون طفل ومراهق حول العالم، بحسب وكالة «فرانس برس».

78 مليون طفل لم يذهبوا يومًا إلى المدرسة
ويعتبر الصندوق الأممي الذي تأسس عام 2016 ويعقد أول مؤتمر مانحين له في جنيف، أن 222 مليون طفل في العالم تلقوا تعليمًا مضطربًا بسبب نزاعات أو كوارث مرتبطة بالمناخ، بينهم 78 مليونًا لم يذهبوا يومًا إلى المدرسة.

- اليونسكو بحاجة إلى ملياري دولار لتعليم الأطفال

منذ تأسيسه، جمع الصندوق أكثر من مليار دولار لبناء مدارس وشراء لوازم تعليمية وتوفير وجبات يومية وتقديم خدمات دعم نفسي. ويساعد الصندوق نحو سبعة ملايين طفل في 32 دولة.

وقالت مديرة صندوق «التعليم لا ينتظر»، ياسمين شريف، خلال المؤتمر الخميس إن مهمّة الصندوق تحقيق 222 مليون حلم.

ولانعدام التعليم تداعيات فعلية وفورية، إذ إن الأطفال يجدون أنفسهم أحيانًا في الشارع ويواجهون تهديدات بالعنف والاتجار بالبشر وتجنيد جماعات مسلحة، إضافة إلى خطر الزواج القسري بالنسبة للفتيات.

عودة الأمل
من جانبه، صرح غوردون براون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي ورئيس الفريق التوجيهي التابع لصندوق «التعليم لا ينتظر»: «لقد رأينا في العالم كلّه أن الأمل يتبدد عندما تُفقد قافلة تقلّ مهاجرين في البحر. الأمل يتبدد عندما لا تمرّ بضائع مخصصة لمهاجرين في مدن محاصرة».

وأضاف: «لكن يتبدد الأمل أيضًا عندما لا يتمكن مراهق من التخطيط لمستقبله أو تحضيره لأن ليس لديه فرصة الذهاب إلى المدرسة». وتدارك «لكن الأمل يعود عندما نتمكن من تقديم التعليم للأطفال، عندما نتمكن من توفير فرصة لمستقبل أفضل، عندما نتمكن، حتى في الأماكن الأشدّ فقرًا والأكثر يأسًا في العالم، بطريقة أو بأخرى من السماح لهم بالذهاب إلى المدرسة».

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