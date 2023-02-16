  • Alwasat News
Atwasat

«إيرباص» تسجل أرباحا قياسية جديدة بلغت 4.2 مليار يورو في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 08:12 صباحا
«إيرباص» تسجل أرباحا قياسية جديدة بلغت 4.2 مليار يورو في 2022
طائرة «إيرباص» بيلوغا تقترب من مطار في فرنسا، 14 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

سجلت المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية «إيرباص» أرباحا صافية قياسية جديدة في العام 2022 بلغت 4.2 مليار يورو، بزيادة نسبتها 1% عن أرقام العام 2021، رغم الصعوبات في زيادة إنتاج الطائرات بسبب مشاكل في شبكة مورديها.

وجاءت هذه المعطيات في نتائج نشرتها مجموعة الصاعات الجوية الخميس، وقالت المجموعة إنها سلمت 661 طائرة في العام 2022، من أصل 720 طائرة كانت ضمن خططها، وتنوي تسليم 720 طائرة لعملائها في العام الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة غيوم فوري في بيان، «حققنا نتائج مالية قوية في بيئة تشغيلية غير مواتية حالت دون تعافي شبكتنا للتوريد بالوتيرة المتوقعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر

الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر
متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
عطل معلوماتي كبير يلغي رحلات «لوفتهانزا»
عطل معلوماتي كبير يلغي رحلات «لوفتهانزا»
بدء إضراب يشل التجارة في موانئ فنلندا
بدء إضراب يشل التجارة في موانئ فنلندا
الأمم المتحدة تطلب 5.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في أوكرانيا
الأمم المتحدة تطلب 5.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في ...
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
«الدولية للطاقة» تتوقع أن يسجل الطلب على النفط مستوى قياسيا
«الدولية للطاقة» تتوقع أن يسجل الطلب على النفط مستوى قياسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا...
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة...
المزيد
استقالة رئيس البنك الدولي من منصبه
استقالة رئيس البنك الدولي من منصبه...
«إيرباص» تسجل أرباحا قياسية جديدة بلغت 4.2 مليار يورو في 2022
«إيرباص» تسجل أرباحا قياسية جديدة بلغت 4.2 مليار يورو في ......
«المركزي الأوروبي» يعتزم رفع معدلات الفائدة في مارس
«المركزي الأوروبي» يعتزم رفع معدلات الفائدة في مارس...
«الدولية للطاقة» تتوقع أن يسجل الطلب على النفط مستوى قياسيا
«الدولية للطاقة» تتوقع أن يسجل الطلب على النفط مستوى قياسيا...
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب
مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب...
المزيد