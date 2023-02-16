«إيرباص» تسجل أرباحا قياسية جديدة بلغت 4.2 مليار يورو في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية «إيرباص» أرباحا صافية قياسية جديدة في العام 2022 بلغت 4.2 مليار يورو، بزيادة نسبتها 1% عن أرقام العام 2021، رغم الصعوبات في زيادة إنتاج الطائرات بسبب مشاكل في شبكة مورديها.

وجاءت هذه المعطيات في نتائج نشرتها مجموعة الصاعات الجوية الخميس، وقالت المجموعة إنها سلمت 661 طائرة في العام 2022، من أصل 720 طائرة كانت ضمن خططها، وتنوي تسليم 720 طائرة لعملائها في العام الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة غيوم فوري في بيان، «حققنا نتائج مالية قوية في بيئة تشغيلية غير مواتية حالت دون تعافي شبكتنا للتوريد بالوتيرة المتوقعة».