مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة بسبب إضراب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار ميونيخ إلغاء أكثر من 700 رحلة ركاب، الجمعة القادمة، بسبب إضراب طاقم الأرض وطاقم الأمن، في حين تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال المطار في بيان «لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت. ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع»، بحسب «فرانس برس».

ودعت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات «فيردي» اليوم ، العاملين في سبعة مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة، قائلة إن جهود التفاوض الجماعية لم تسفر عن تقدم يذكر.

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وذكرت شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت في البيان «يوم الجمعة 17 فبراير 2023 سيحدث تعطل كبير في حركة النقل الجوي بسبب ذلك (الإضراب)». ومر عبر مطار فرانكفورت في 2022 نحو 48 مليون مسافر.

الإضراب يتزامن مع بدء مؤتمر ميونيخ للأمن

وأضافت الشركة أن كل العمليات الجزئية التي تسمح بالتشغيل الكامل للرحلات الجوية ستتوقف في المطار نتيجة للإضراب وحثت المسافرين على تجنبه في ذلك اليوم.

وذكرت نقابة فيردي في بيان أن المطارات التي يشملها الإضراب هي فرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهامبورج ودورتموند وهانوفر وبريمين.

وسيتزامن الإضراب مع بدء مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته التاسعة والخمسين الذي يشهد وصول مئات الوفود لعاصمة ولاية بافاريا ومن بينهم عدد من زعماء العالم.