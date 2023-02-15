الأمم المتحدة تطلب 5.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت الأمم المتحدة الأربعاء مبلغ 5.6 مليار دولار لتلبية الحاجات الإنسانية لنحو 11.1 مليون شخص في أوكرانيا و4.2 مليون لاجئ والمجتمعات المضيفة في أوروبا.

وقال مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان «بعد قرابة السنة تستمر الحرب بحصد القتلى وإلحاق الدمار والنزوح يوميًا وعلى نطاق هائل»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «علينا أن نبذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى الجماعات التي يصعب الوصول إليها حتى تلك القريبة من خط الجبهة. معاناة الشعب الأوكراني متواصلة ولا يزال بحاجة إلى دعم دولي».

الجزء الأكبر من المساعدات إلى بولندا

وتحتاج وكالة الأمم المتحدة التي تُعنى بالمساعدات الإنسانية خلال العام الجاري إلى 3.9 مليار دولار لمساعدة 11.1 مليون شخص في أوكرانيا و1.7 مليار دولار للاجئين.

وسيوجه الجزء الأكبر من المساعدات إلى بولندا البلد المضيف الرئيسي للاجئين في أوروبا الشرقية ومولدافيا التي يمر عبرها الكثير من الأشخاص للانتقال إلى دول أوروبية أخرى.

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في يناير، تسجل حوالي 4.9 مليون أوكراني في إطار برنامج الحماية الموقتة للاتحاد الأوروبي وبرامج مماثلة في دول أوروبية أخرى إثر الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 على ما أفادت الأمم المتحدة. وتشكل النساء والأطفال حوالي 86% من اللاجئين.

وقال مدير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان «أثبتت أوروبا أنها قادرة على تحرك مشترك جريء لمساعدة اللاجئين». لكنه شدد «يجب ألا نعتبر هذه الاستجابة أو حسن ضيافة المجتمعات المضيفة على أنها تلقائية»، مطالبًا بـ«دعم دولي متواصل إلى أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة».

«عواقب مروعة»

وشددت الأمم المتحدة في النداء على أن الحرب في أوكرانيا «كانت لها تداعيات عميقة على الوصول إلى سبل العيش وزعزعة استقرار السوق ولا سيما في الجنوب ومناطق الشرق ما يفاقم من المعاناة الإنسانية». وأضاف غراندي خلال مؤتمر صحفي أن «عواقب الغزو الروسي على هذا البلد مروعة».

وذكر أن أكثر من سبعة آلاف مدني قتلوا العام الماضي وأصيب 12 ألفًا بجروح لكنه اعتبر أنها حصيلة منخفضة. وقالت الأمم المتحدة إن المؤن والسلع الأساسية الأخرى «لا تزال متوافرة بشكل واسع» في غالبية مناطق سيطرة كييف «لكن يصعب على الكثير من الناس دفع ثمنها من دون سيولة وبطاقات تموينية وإعانات». لكنها أشارت إلى أن الحصول على هذه السلع «أصعب بكثير في المناطق المعرضة لقصف متواصل».

وفي 2022 تلقت الأمم المتحدة 80% من المساعدة المطلوبة لأوكرانيا وتقدر بـ4.3 مليار دولار. أما النداء لدعم اللاجئين - المقدر بـ1.79 مليار - فقد مول بنسبة 71%. وقال غراندي «لقد حصلنا على تمويل جيد العام الماضي. نأمل في أن يستمر هذا الاتجاه».