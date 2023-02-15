بدء إضراب يشل التجارة في موانئ فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ عمال الموانئ الفنلنديون إضرابًا، الأربعاء، يهدد بوقف الواردات والصادرات بشكل شبه كامل في الدولة الإسكندنافية، بعد فشل مفاوضات بشأن الأجور على خلفية التضخم.

وقال المسؤول في نقابة عمال النقل التي تمثل أكثر من 95 بالمئة من عمال الموانئ الفنلنديين، يوها أنتيلا، إن «الإضراب سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق». وتوقعت نقابة أرباب العمل في الموانئ من جهتها «أضرارًا كبيرة» بسبب التوقف عن العمل، بحسب «فرانس برس».

وقالت نقابة أرباب العمل «الإضراب سيعطل النشاط في كل الموانئ الفنلندية والتي تمثل 90% من التجارة الدولية لفنلندا، أو 280 مليون يورو في اليوم».

مواكبة التضخم بعدما بلغ 9.1% في ديسمبر

وطالبت نقابة عمال النقل في الموانئ بزيادة كبيرة في الأجور لمواكبة التضخم الذي بلغ 9.1% في ديسمبر، وأجرت مفاوضات مع أرباب العمل باءت بالفشل مساء الثلاثاء. وقالت النقابة «جرى رفض المقترحات لأنها لم تكن مناسبة على الإطلاق».

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كذلك دعت إلى إضراب في قطاعي النقل البري والوقود، يستمر حتى 21 فبراير. وأكدت النقابة أن الإضراب يشمل حوالي 9000 موظف.