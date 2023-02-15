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عطل معلوماتي كبير يلغي رحلات «لوفتهانزا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 03:34 مساء
عطل معلوماتي كبير يلغي رحلات «لوفتهانزا»
طائرة ايرباص تابعة لشركة لوفتهانزا في مطار فرانكفورت، 2 سبتمبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «لوفتهانزا» الجوية الألمانية اليوم الأربعاء أن عطلا معلوماتيا أرغمها على إلغاء وإرجاء رحلات لمختلف الشركات المملوكة لها. ولم تحدد الشركة على الفور المطارات التي تأثرت بذلك لكن لوحة الهبوط في مطار فرانكفورت أظهرت عددا من الرحلات الملغاة.

وكتبت الشركة في تغريدة «حاليا، يطال عطل معلوماتي خطوط مجموعة لوفتهانزا». وأضافت «يتسبب ذلك في إرجاء وإلغاء رحلات. نأسف للإزعاج الذي يسببه ذلك لركابنا»، وفق وكالة فرانس برس.

«فوضى» في مطاري فرانكفورت وميونيخ
«لوفتهانزا» هي أكبر مجموعة خطوط طيران في أوروبا. وتملك أيضا خطوط يورو وينغز وسويس وبراسلز والخطوط النمساوية. وقال ناطق باسم لوفتهانزا لوكالة فرانس برس «حتى الآن، لسنا متأكدين مما إذا كانت (مجموعة) لوفتهانزا هي الوحيدة المتضررة».

وشكلت المجموعة فريق أزمة لمعرفة سبب العطل وتحديد حجمه، وفق المتحدث. وتحدثت صحيفة بيلد الألمانية عن مشاهد «فوضى» في مطاري فرانكفورت وميونيخ لافتة إلى مشكلات في أنظمة تسجيل الركاب.

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