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تراجع التضخم في بريطانيا خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 12:56 مساء
تراجع التضخم في بريطانيا خلال يناير
زبون في متجر في شرق لندن، 13 فبراير 2022. (أ ف ب)
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تراجع معدل التضخم في بريطانيا بشكل أكبر الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف النقل، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، لكنه ما زال أعلى من المعدل المرتفع بشكل تاريخي والبالغ 10%.

ويتراجع معدل التضخم حول العالم بعدما سجل أعلى مستويات منذ عقود العام الماضي مع رفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 10.1% في يناير مقارنة مع معدل 10.5% في ديسمبر، حسب ما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات، وفق وكالة «فرانس برس».

وانخفض معدل التضخم في الأشهر الأخيرة من ذروة بلغت أكثر من 11% في أكتوبر، وهي نسبة جرى بلوغها على خلفية النقص في إمدادات السلع والخدمات مع إعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد». ومع تراجع قيمة الأجور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، تواجه بريطانيا أكبر إضرابات ينفّذها العاملون في القطاعين العام والخاص منذ أكثر من عقد.

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وزير المال يرحب بتراجع التضخم 
ورحب وزير المال جيريمي هانت بتراجع التضخم، لكنه حذر من أن «المعركة بعيدة عن نهايتها»، وأضاف أن «التضخم المرتفع يخنق النمو ويتسبب بألم للعائلات والأعمال التجارية. لهذا السبب علينا الالتزام بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام وخفض الديون ودفع نمو الاقتصاد».

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن بريطانيا تجنبت بفارق ضئيل التضخم العام 2022، لكن خطر الانكماش ما زال قائما للعام الحالي، حسب محللين. وفي مسعى لتخفيف حدة التضخم، رفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة عدة مرات بشكل كبير خلال العام الماضي، فيما يتوقع بأن يجرى رفعها أكثر.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى المكتب الوطني للإحصاءات غرانت فيتزنر إلى أنه «رغم أنه ما زال مرتفعا، تراجع التضخم (في المملكة المتحدة) مجددا في يناير»، وأضاف: «كان ذلك مدفوعا بتراجع تكاليف السفر جوا وبالحافلات مجددا بعد الارتفاع الكبير الشهر الماضي»، وتابع: «تواصل أسعار البنزين التراجع وهناك انخفاض في الأسعار في المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة».

وقال مدير الأبحاث في غرف التجارة البريطانية ديفيد باريير، رغم تراجع التضخم «استقرت الأسعار عند مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين»، وأضاف: «ما زالت معظم الشركات الصغيرة متأثرة بارتفاع التكاليف الناجمة عن الطاقة والمواد الخام ومعدلات الفائدة والضرائب والحواجز التجارية الجديدة مع أوروبا».

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