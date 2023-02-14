«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت شركة الطيران الهندية «إير إنديا»، الثلاثاء، خطاب نوايا لشراء 250 طائرة إيرباص لتلبية النمو المتوقع للسوق الهندية الضخمة. ويتوقع أن يُقترن هذا العقد بسرعة بعقد مماثل مع شركة «بوينغ»، وفقًا لمعلومات صحفية.

وأعلن مسؤولو إيرباص ومجموعة «تاتا» المالكة للشركة الاتفاقية خلال حفل عبر الفيديو، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة معرض الطيران الهندي «AeroIndia» في بنغالور، بحسب «فرانس برس».

القيمة تتجاوز 36 مليار دولار

وطلبت الشركة الهندية الوطنية التي جرت خصخصتها العام الماضي، 210 طائرات «A320neos» و40 طائرة ضخمة من طراز (A350)، مما يعني بالنسبة لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية عدة أشهر من الإنتاج.

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لم يُكشف عن مبلغ الصفقة التي استغرق التفاوض بشأنها عامين تقريبًا، لكن آخر سعر نشرته إيرباص في العام 2018، قبل الخصم، يجعل قيمتها تتجاوز 36 مليار دولار.

طلبية ثابتة مع تسديد دفعات

يتضمن خطاب النوايا الذي سيتحول إلى طلبية ثابتة مع تسديد دفعات أولى قريبًا، «عددًا كبيرًا من الخيارات» لطائرات إضافية مع تطور طيران الهند لتصبح «شركة عالمية المستوى»، وفقًا لرئيس مجموعة تاتا المالكة لها شري ن. شاندراسيكاران. وأضاف «طموحنا لبلادنا هو إنتاج طائرات تجارية هناك في المستقبل».

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي «هذه الاتفاقية المهمة لا تشهد فقط على التعميق المطرد للعلاقات بين الهند وفرنسا، ولكن أيضًا على نجاحات الهند وتوقعاتها في قطاع الطيران المدني».

وأقامت «إيرباص» مركزًا هندسيًا في الهند وتحصل على مكونات معينة للطائرات من موردين هنود، كما ذكر رئيسها غيوم فوري الذي قال إن «الهند تشهد بزوغ فجر ثورة في النقل الجوي الدولي».