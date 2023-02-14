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الإمارات تتعهد بوضع خريطة طريق تشمل جميع الأطراف خلال محادثات المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 12:52 مساء
الإمارات تتعهد بوضع خريطة طريق تشمل جميع الأطراف خلال محادثات المناخ
رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الإماراتي سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي في مؤتمر في العاصمة الإماراتية، 12 يناير 2023 (أ ف ب)
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تعهّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، الذي سيقود محادثات مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في الإمارات نهاية العام الحالي، بطرح خريطة طريق تشمل جميع الأطراف المعنية بمكافحة الاحتباس الحراري.

وتعرّض قرار تعيين الجابر، الذي يتولى كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية «أدنوك»، في منصب رئيس مؤتمر «كوب28» لانتقادات من قبل نشطاء، بينما أبدى مسؤولون في الولايات المتحدة وفرنسا استعدادا للتعاون معه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الجابر، خلال مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الثلاثاء «بصفتي رئيس كوب28، سأضع خريطة طريق للمؤتمر تكون شاملة (لجميع الأطراف) وموجهة نحو تحقيق النتائج وبعيدة جدًا عن طريقة العمل الاعتيادية».

وأضاف الجابر «سنستفيد من خبرتنا وشبكة شركائنا للتواصل مع الحكومات والمجتمع المدني، والشباب والمجتمع المالي ومجتمع الصناعة وشركات التكنولوجيا».

الجابر «غير مهيأ» لقيادة الحوار
والإثنين، قالت مديرة برنامج المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية مارتا شاف في بيان، إن الجابر «غير مهيأ» لقيادة الحوار بسبب منصبه في «أدنوك».

وأوضحت شاف «لا يمكن أن يكون سلطان الجابر وسيطًا نزيهًا في محادثات المناخ عندما تخطط الشركة التي يقودها لإحداث المزيد من الأضرار المناخية».

- ناشطون يدينون تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ«كوب28»

ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو أحد المخضرمين في اجتماعات المناخ، ويرأس شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

وقد رحب المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري بتعيينه لقيادة مؤتمر المناخ.

والشهر الماضي، حث وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، العالم على الوقوف وراء الجابر والتركيز على «قرارات ملموسة».

«الخام لا يزال ضروريا»
واختتم مؤتمر الأطراف الأخير الذي عقد في مصر في نوفمبر باتفاق لإنشاء صندوق خسائر وأضرار لتغطية التكاليف التي تواجهها البلدان النامية، جراء الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ والآثار البطيئة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، لكن المراقبين غادروا محبطين بسبب التقدم الضئيل على صعيد الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.

وتقول الإمارات، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إن الخام لا يزال ضروريا للاقتصاد العالمي ولتمويل عملية تحوّل الطاقة.

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