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أسعار النفط تنخفض مع زيادة ضخ الخام الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 08:26 صباحا
أسعار النفط تنخفض مع زيادة ضخ الخام الأميركي
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت الحكومة الأميركية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي، في تحد لتوقعات بعض المتداولين بإلغاء الإصدار أو تأجيله.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 70 سنتا، أو 0.81%، إلى 85.91 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 93 سنتا، أو 1.16%، إلى 79.21 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي، وهو بيان من المرجح أن يدفع الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ العام 1983.

وكانت وزارة الطاقة قد نظرت في إلغاء بيع السنة المالية 2023، بعد أن باعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العام الماضي رقما قياسيا قدره 180 مليون برميل من الاحتياطي.

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