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«رينو» و«نيسان» تستثمران 600 مليون دولار في الهند

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 01:36 مساء
«رينو» و«نيسان» تستثمران 600 مليون دولار في الهند
صورة مركبة لشعاري نيسان موتور ورينو الفرنسية في طوكيو. (أرشيفية: أف ب)
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أعلنت شركتا «رينو» و«نيسان»، اليوم الاثنين، استثمار حوالي 600 مليون دولار في الهند تماشيا مع إعلانهما الأسبوع الماضي تعزيز موقعهما في هذه السوق مع طرح ستة طرازات جديدة من بينها سيارتان كهربائيتان.

وأوضحت الشركتان في بيان أن من شأن هذه المشاريع الجديدة توفير ألفي فرصة عمل إضافية في مركز الأبحاث والتطوير لمجموعة رينو-نيسان في شيناي في جنوب شرق الهند. ولم يكشف عن أي جدول زمني لهذه المشاريع.وستنتج الطرازات الستة الجديدة المعلنة وهي ثلاثة لرينو وثلاثة لنيسان، في مصنعهما المشترك الواقع في شيناي أيضا.

الحياد الكربوني مطلع 2045
ويطمح موقع الإنتاج هذا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045 من خلال تعزيز التزود بالتيار الكهربائي من مصادر متجددة، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنة مع مستواه الحالي.

وأعلنت المجموعتان أنهما تنويان أيضا مباشرة مشاريع صناعية مشتركة وملموسة جديدة في الهند وأميركا الجنوبية.،لمناسبة عملية التجديد الواسعة للتحالف بين «رينو» و«نيسان» التي كشف عنها الإثنين الماضي في لندن وتنص خصوصا على إعادة التوازن في حصص كل من الشركتين في رأس مال الأخرى ومساهمة من نيسان في «أمبير» مشروع رينو المقبل للسيارات الكهربائية،

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