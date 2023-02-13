  • Alwasat News
Atwasat

آفاق الأداء الاقتصادي الأوروبي في 2023: تضخم أدنى.. ونمو أعلى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 01:16 مساء
آفاق الأداء الاقتصادي الأوروبي في 2023: تضخم أدنى.. ونمو أعلى
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 23 سبتمبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الأوروبي سيسجل هذه السنة تضخما أدنى ونموا أعلى مما كان متوقعا بعدما تفادى الركود خلال الشتاء على الرغم من الحرب في أوكرانيا. وأفادت المفوضية برفع توقعاتها للنمو في منطقة اليورو العام 2023 إلى 0,9% بزيادة 0,6 نقطة مشيرة إلى أن المنطقة ستتفادى الركود «بفارق ضئيل» هذا الشتاء.

ويسجل التوجه ذاته في مجمل الاتحاد الأوروبي الذي بات يتوقع نموا بنسبة 0.8% بزيادة 0.5 نقطة. وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ كبير بالمقارنة مع نسبة النمو العام الماضي التي بلغت 3.5% سواء في الاتحاد الأوروبي أو في منطقة اليورو.

غير أن الاقتصاد يقاوم بشكل أفضل مما كان متوقعا تبعات الحرب في أوكرانيا و«على الرغم من صدمات استثنائية»، تفادى الاقتصاد الأوروبي انكماشا في إجمالي الناتج المحلي في الفصل الأخير من العام 2022. ورأت المفوضية في بيان أن «تطورات مواتية منذ الخريف أدت إلى تحسن التوقعات لهذه السنة»، مشيرة خصوصا إلى تراجع أسعار الجملة للغاز «بفارق كبير عن مستواها ما قبل الحرب».

المفوضية الأوروبية خفضت توقعاتها للتضخم
من جهة أخرى، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو العام 2023 إلى 5.6% بتراجع -0,5 نقطة، معتبرة أنه جرى تخطي الذروة بفضل تراجع أسعار الطاقة. أما بالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي، فإن بروكسل تتوقع أرقاما أعلى بقليل مع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 6.4% عام 2023 أي أدنى بـ0.6 نقطة من التوقعات حتى الآن.

وتراجع التضخم على مدى ثلاثة أشهر متتالية بعدما بلغ أعلى مستوى تاريخي له قدره 10.6% في أكتوبر، ما «يدعو إلى الاعتقاد أن الذروة باتت خلفنا» بحسب المفوضية الأوروبية. لكنها حذرت من أن «الرياح المعاكسة لا تزال قوية» مشددة على أن الأسر والشركات لا تزال تعاني من أسعار مرتفعة للطاقة.

ومن المتوقع الاستمرار في «تشديد» السياسة النقدية مع تواصل الضغوط التضخمية، ما «سينعكس على نشاطات الشركات ويلقي بثقله على الاستثمار». كذلك حذرت المفوضية من أن انعدام اليقين بشأن هذه التوقعات يبقى «مرتفعا» في ظل استمرار التوتر الجيوسياسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ

الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»

لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في...
«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية
أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية
سنغافورة تحافظ على توقعات النمو للعام 2023
سنغافورة تحافظ على توقعات النمو للعام 2023
الاتحاد الأوروبي: منطقة اليورو ستتجنّب الركود بهامش «ضئيل» هذا الشتاء
الاتحاد الأوروبي: منطقة اليورو ستتجنّب الركود بهامش «ضئيل» هذا ...
دراسة: معظم التعهدات المناخية للشركات المتعددة الجنسيات «مضللة»
دراسة: معظم التعهدات المناخية للشركات المتعددة الجنسيات «مضللة»
آفاق الأداء الاقتصادي الأوروبي في 2023: تضخم أدنى.. ونمو أعلى
آفاق الأداء الاقتصادي الأوروبي في 2023: تضخم أدنى.. ونمو أعلى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا...
المزيد
5.4 مليون مسافر عبروا مطار هيثرو في لندن خلال يناير
5.4 مليون مسافر عبروا مطار هيثرو في لندن خلال يناير...
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي
تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي...
«رينو» و«نيسان» تستثمران 600 مليون دولار في الهند
«رينو» و«نيسان» تستثمران 600 مليون دولار في الهند...
آفاق الأداء الاقتصادي الأوروبي في 2023: تضخم أدنى.. ونمو أعلى
آفاق الأداء الاقتصادي الأوروبي في 2023: تضخم أدنى.. ونمو ......
دراسة: معظم التعهدات المناخية للشركات المتعددة الجنسيات «مضللة»
دراسة: معظم التعهدات المناخية للشركات المتعددة الجنسيات ......
المزيد