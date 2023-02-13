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سنغافورة تحافظ على توقعات النمو للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 10:53 صباحا
سنغافورة تحافظ على توقعات النمو للعام 2023
لقطة عامة من سنغافورة، 26مارس 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت سنغافورة، الإثنين، أنها ستبقي على توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2023 رغم التباطؤ المُسجل العام الماضي، وهو أمر شجعتها عليه إعادة الصين فتح اقتصادها سريعا بعد سنوات من التزامها سياسة «صفر كوفيد» المشددة.

ويُنظر إلى الأداء الاقتصادي لسنغافورة عادة على أنه مقياس للمناخ الدولي نظرا إلى اعتمادها على التجارة مع بقية دول العالم. وأفادت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية في بيان بأنها ستحافظ على توقعاتها للنمو البالغ ما بين 0.5 و2.5%. وأفادت في بيان بأنه «يُتوقع أن تتحسن وتيرة النمو في الصين بالتزامن مع تخفيف أسرع من المتوقع لقيودها على كوفيد». وأضافت «أدى ذلك إلى تحسن في توقعات النمو في الاقتصادات الإقليمية».

وأشارت إلى تراجع أسعار المواد الأساسية في العالم، لكنها حذرت من أنها «ما زالت مرتفعة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية». وتحسن الاقتصاد السنغافوري بنسبة 3.6% عام 2022، متباطئا عن النمو البالغة نسبته 8.9% المسجل في 2021، بحسب وزارة التجارة والصناعة. ورفعت الحكومة السنغافورية معظم قيود كوفيد العام الماضي. وألغت الاثنين إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام.

خبير: اقتصاد سنغافورة ما زال صامدا 
وقال خبير الاقتصاد الإقليمي لدى «CIMB Private Banking» سونغ سينغ وون إن «الاقتصاد ما زال صامدا رغم أن الناتج الداخلي الإجمالي في وضع أضعف بعض الشيء بينما سوق التوظيف في وضع قوي». ورغم إعادة فتح الاقتصاد الصيني وغير ذلك من الاتجاهات العالمية الإيجابية، فإن الوزارة حذرت من وجود جوانب ضبابية. وأشارت على سبيل المثال إلى حملات رفع معدلات الفائدة من قبل المصارف المركزية للسيطرة على التضخم وتداعيات الصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات وتراجع الطلب العالمي على تعافي الصين.

وأضافت أن «أي تصعيد إضافي في حرب أوكرانيا والتوتر الجيوسياسي بين كبرى القوى الدولية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات أسوأ في الإمدادات ويؤثر سلبا على ثقة المستهلكين والأعمال التجارية ويثقل كاهل التجارة العالمية». وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «OCBC Bank» سيلينا لينغ «إعادة فتح الصين يعد مؤشرا جيدا لزخم النمو في المنطقة إذا تحسن طلب المستهلكين الصينيين على السلع والخدمات في الأشهر المقبلة، لكن ذلك قد لا يكفي للتعويض عن تباطؤ الطلب في اقتصادات كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة».

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