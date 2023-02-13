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أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 08:41 صباحا
أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد ارتفاعها 2% في الجلسة السابقة، مع ترقب صدور بيانات بشأن معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفي ظل صيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 0.9% إلى 85.65 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.2% يوم الجمعة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.99 دولار للبرميل، منخفضا 73 سنتا أو 0.9%، بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي في أميركا
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مما أدى إلى مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

بالإضافة إلى ذلك، عادت صادرات النفط الأذربيجانية أمس الأحد عبر محطة جيهان التركية، ما خفف أيضًا من مخاوف الإمداد، وقد تضررت المحطة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية الأسبوع الماضي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها من بينهم روسيا «أوبك بلس»، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في آخر اجتماع لها، أي نحو 2% من الطلب العالمي.

وقال مسؤولون في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لـ«رويترز» إن أسعار النفط قد تستأنف صعودها إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام بفعل تعافي الطلب الصيني ونمو المعروض المحدود بسبب قلة الاستثمار.

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