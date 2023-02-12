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«أوبك» تؤكد الالتزام باستقرار الأسعار وتتوقع ارتفاع الطلب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 12:17 مساء
«أوبك» تؤكد الالتزام باستقرار الأسعار وتتوقع ارتفاع الطلب
الأمين العام لمنظمة أوبك العالمية هيثم الغيص خلال كلمته في مؤتمر إيجيبس 2023 بالقاهرة. 12 فبراير 2023. (الإنترنت)
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قال الأمين العام لمنظمة أوبك العالمية هيثم الغيص إن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لا تزال ملتزمة باستقرار أسعار النفط العالمية.

وتوقع الأمين العام لمنظمة أوبك، خلال حضور قمة إيجبس 2023، اليوم الأحد في مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة إلى نحو 102 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط المزيد من الارتفاع ليصل إلى 110 ملايين برميل بحلول 2025.

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وأوضح أن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر كان خطوة صحيحة، مضيفا أن تحالف أوبك+ لعب تاريخيا دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.

وأكد أن منظمة أوبك تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، متوقعا أن يستهلك العالم، 45 مليون برميل يوميا بحلول 2045.

وتابع الغوص أن العالم استطاع إيجاد وسيلة مناسبة للتمويلات التي يحتاجها للتحول للطاقة النظيفة ومواجهة تغيرات المناخ، لافتا إلى أن هناك نحو 12 مليار دولار مطلوبة بحلول العالم المقبل لمواكبة الاستثمارات في النفط.

سوق نفط مستقر ومستدام
وأكد أن الدول الأعضاء في المنظمة ملتزمون بهذا التاريخ العظيم، وبمبادئ الحوار والتعاون واستقرار أسواق البترول، مضيفا أن الدول الأعضاء استفادت كثيرا من العمل عن كثب مع منتجى البترول الآخرين، ومن ضمنهم مصر من أجل المصلحة المشتركة المتمثلة فى سوق نفط مستقر ومستدام.

وقال الغيص إن منظمة أوبك ومجموعة العشرين تدعم مؤتمر إيجبس 2023، مؤكدا أهمية تنظيم مصر للمؤتمر ودوره في دعم أمن الطاقة العالمية.

وفي الأسبوع الماضي قال الغيص، إنه يرى توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا مع إعادة فتح اقتصاد الصين، بعد سنوات من القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خلال منتدى أسبوع الطاقة الهندي: «هناك توجه إيجابي، وتفاؤل.. ويجب أن أقول دائمًا إنه تفاؤل حذر».

وأوضح أنه رغم وجود احتمال كبير بزيادة الطلب على النفط هذا العام، إلا أنه حذّر من أن «وحش» كوفيد-19 يعني أيضًا أن مخاطر التقلبات تبقى قائمة أيضًا، قائلا إن الوزراء من تحالف "أوبك+" متواجدون على بُعد «مكالمة هاتفية للتدخل عند الضرورة».

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