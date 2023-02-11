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تعبئة جديدة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 03:23 مساء
تعبئة جديدة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا
عناصر من الشرطة إلى جانب محتجين أثناء تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في مدينة ليل في شمال فرنسا، 31 يناير 2023. (أ ف ب)
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للمرة الرابعة في أقل من شهر، دعا الفرنسيون إلى تعبئة ضد إصلاح لنظام التقاعد لا يتمتع بشعبية ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى «التحلي بروح المسؤولية»، مثيرا غضب النقابات.

وتأمل النقابات في مشاركة كبيرة يوم التحرك الجديد، الذي ينظم السبت لتتاح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب، المشاركة في التظاهرات، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس النقابة الإصلاحية، لوران بيرجيه، «الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل» (سي إف دي تي)، إن «تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل نجاحا كبيرا».

أجواء من التوتر
وذكر مصدر في الشرطة، أنه يتوقع مشاركة بين 600 ألف و800 ألف شخص في التظاهرات، بينهم 90 ألفا و120 ألفا في باريس.

ومنذ بداية الاحتجاج على هذا الإصلاح للرئيس ماكرون الذي تجري مناقشته حاليا في الجمعية الوطنية في أجواء من التوتر، تحدثت النقابات عن تعبئة واسعة، وإن تراجع عدد المتظاهرين والمضربين في يوم التحرك السابق الثلاثاء.

- فرنسا.. الآلاف يتظاهرون في باريس احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد

وشارك ما بين 757 ألفا ومليوني متظاهر، الثلاثاء، حسب المصادر، مقابل ما بين 1.27 وأكثر من 2.5 مليون في 31 يناير الماضي.

وكشفت استطلاعات الرأي، أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانونية، من 62 إلى 64 عاما.

لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذ هذا الإصلاح، ومع مرور الوقت، وافقت على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس لب المشروع.

وردت النقابات بحدة على تصريحات لإيمانويل ماكرون في بروكسل، الجمعة.

مواصلة التحلي بـ«روح المسؤولية»
وفي تعليق نادر على هذه القضية الساخنة، دعا الرئيس الفرنسي منظمي الاحتجاجات إلى مواصلة التحلي بـ«روح المسؤولية» لديهم، حتى «يتم التعبير عن نقاط الخلاف، لكن بهدوء وفي إطار احترام للممتلكات والأشخاص، ورغبة في عدم تعطيل حياة بقية البلاد».

وتساءل لوران بيرجيه بغضب: «عفوا.. لم نكن مسؤولين منذ البداية؟»، بينما جرت التظاهرات حتى الآن من دون حوادث تذكر. وتحدث عن نوع من «الازدراء».

أما رئيس اتحاد النقابات «الكونفدرالية العامة للعمل» (سي جي تي) فيليب مارتينيز، فقد صرح بـ«يمكن أن نرد عليه بعبارات التهذيب نفسها»، مضيفا «عندما يكون هناك استياء كهذا في البلاد ونتحلى بروح المسؤولية، فنحن نصغي» للمطالب.

ويضم هذا الاتحاد ثماني منظمات، ويريد مواصلة التحرك لأمد طويل، لذلك دعا إلى يومي تعبئة آخرين في 16 فبراير و7 مارس، وتحدث مارتينيز عن احتمال تنظيم «إضرابات أقوى وأكثر عددًا وأوسع وقابلة للتمديد».

المشروع «سيحقق تقدما اجتماعيا»
ودافعت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، التي تقف في الصف الأول من المواجهة، الخميس مجددا عن الإصلاح، مشددة على ضرورة «ضمان مستقبل نظام المعاشات التقاعدية» للشعب الفرنسي.

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانونية للتقاعد، من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.

واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، وهي تؤكد في دفاعها عن مشروعها أنه «سيحقق تقدما اجتماعيا»، لا سيما عبر رفع المعاشات الصغيرة.

ولا تتمتع الحكومة بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية تسمح لها بتمرير مشروعها، فيما تعول خصوصا على دعم اليمين التقليدي، لكنه ليس مضمونا حاليا.

ولم تفض النقاشات حول النص في الجمعية الوطنية حتى الآن سوى، إلى جدل متكرر وتبادل اتهامات.

وقال لوران بيرجيه: «سيكون من الأفضل أن يصبح البرلمان أكثر من ساحة عرض»، داعيا إلى مناقشة «جوهر المسألة».

وتقدمت المعارضة اليسارية بطلبات لآلاف التعديلات.

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