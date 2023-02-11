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أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 8%

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 12:07 مساء
أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 8%
مضختا نفط في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أرشيفية : رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بنهاية تعاملات الأسبوع. أمس الجمعة، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت الـ8%، فيما أعلنت روسيا خططا لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل، بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس، 1.89 دولار، بما يعادل نحز 2.2% إلى 86.39 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66 دولار، أو 2.1 % إلى 79.72 دولار، وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6%.

روسيا تعتزم خفض إنتاجها
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تعتزم خفض إنتاجها من النفط الخام في مارس لنحو 500 ألف برميل يوميا، بما يعادل نحو 5% من الإنتاج.

كانت دول غربية قد فرضت قيودا في محاولة للحد من عائدات النفط الروسية، ردا على غزو أوكرانيا.

- قفزة في أسعار النفط بعد إعلان روسيا خططها لخفض الإنتاج

 ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وحظره على المنتجات النفطية الروسية، كان له بعض التأثير، فيما دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير.

وقالت كبيرة المتعاملين في الطاقة لدى «سي.آي.بي.سي» برايفت ويلث يو.إس، ريبيكا بابين، «تقديرات معظم المحللين معتمدة بالفعل على انخفاض الإنتاج الروسي بما بين 700 و900 ألف برميل في 2023.. مفتاح خروج النفط الخام من نطاق تداوله الحالي هو انتعاش الطلب الصيني».

وخالف إنتاج روسيا العام الماضي التوقعات بأن يسجل انخفاضا، لكن مبيعاتها النفطية ستصبح أكثر صعوبة في مواجهة العقوبات الجديدة.

ونقلت «رويترز» عن مندوبين في «أوبك+» قولهم إن المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء بعد إعلان روسيا خفض إنتاج النفط.

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