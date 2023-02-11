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التضخم في روسيا يستقر عند 12% في يناير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 08:22 صباحا
التضخم في روسيا يستقر عند 12% في يناير
متسوقة تتفحص الأسعار في قسم الأطعمة المبرّدة في سوبرماركت في مدينة الامبرا بولاية كاليفورنيا الأميركية، في 13 يوليو 2022. (أ ف ب)
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استقر التضخم في روسيا في يناير عند نحو 12% على مدى عام، بعدما حطم رقما قياسيا يعود إلى عشرين عاما في أبريل الماضي في أعقاب فرض أول مجموعة من العقوبات الغربية على البلد إثر غزو أوكرانيا، على ما أفادت وكالة «روس ستات» للإحصاءات.

وتشير أرقام نشرتها «روس ستات» الجمعة إلى أن زيادة الأسعار تبقى بمستوى مرتفع عند نسبة 11.77%، بتراجع طفيف جدا عن  ديسمبر (11.9%)، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعدما ارتفعت الأسعار أساسا في روسيا نتيجة الانتعاش الاقتصادي ما بعد «كوفيد-19» وفورة أسعار المواد الأولية، سجلت زيادة حادة في الفصل الثاني من العام 2022 خلال الأسابيع التي تلت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير.

توقعات التضخم في روسيا
وفي أبريل، سجلت روسيا أعلى نسبة تضخم منذ 2002 بلغت 17.8% مدى عام. وحسب التوقعات التي أعلنتها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، فإن «التضخم السنوي سيتراوح بين 5 و7% في 2023، لينخفض إلى 4% العام 2024».

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد في منتصف يناير أن نسبة التضخم «قد تتدنى عن المستوى المحدد لها هدفا وقدره 4%» اعتبارا من الفصل الثاني من 2023.

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