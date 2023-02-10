قفزة في أسعار النفط بعد إعلان روسيا خططها لخفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الجمعة، متجهة إلى مكاسب أسبوعية، بعد إعلان روسيا خطط خفض إنتاج النفط الشهر المقبل إثر فرض الغرب سقفا لأسعار النفط ومنتجاته في البلاد.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.41 دولار أو 1.67% إلى 85.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.46% إلى 79.20 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وارتفع كلا العقدين بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة، وكانا في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية قريبة من 8%.

- روسيا تعلن خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا ردّا على سقف الأسعار الغربي

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تعتزم خفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بنحو 500 ألف برميل يوميا أو 5% من إجمالي إنتاجها.

وفرضت الدول الغربية قيودا في محاولة لخنق عائدات النفط الروسية ردا على حربها في أوكرانيا. ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وحظره على المنتجات النفطية الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، كان له بعض التأثير.