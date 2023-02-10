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النفط يحقق مكاسب أسبوعية مع انحسار المخاوف من الرفع الحاد للفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 12:27 مساء
النفط يحقق مكاسب أسبوعية مع انحسار المخاوف من الرفع الحاد للفائدة الأميركية
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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حققت أسعار النفط مكاسب بأكثر من 5% هذا الأسبوع، وعوضت معظم خسائر الأسبوع الماضي، مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأميركية مستقبلاً.

وتراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب سياسية مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي، وفق وكالة «رويترز».

  وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.22 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5% إلى 77.71 دولار للبرميل.

ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها تقرير أمس الخميس، كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.

مخاوف من أحدث بيانات المخزونات الأميركية
كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأميركية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات لأعلى مستوى منذ يونيو 2021.

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إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، إن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أو نحو 5%  في مارس، وذلك بعد أن طبق الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحرا، والذي يزيد سعره عن 60 دولارا للبرميل اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي، في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

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