المملكة المتحدة تتفادى الركود بتسجيل «صفر» نموًا في الربع الأخير من 2022

تجنب الاقتصاد البريطاني الركود بهامش ضئيل، مع عدم تسجيله أي نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الوطني الجمعة.
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ووفق بيان لمكتب الإحصاء، لم يسجل إجمالي الناتج المحلي أي نمو في الفصل الرابع، بحسب التقديرات، بعد تقلصه بنسبة 0,3% في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب وكالة «فرانس برس».
تضخم غير مسبوق
وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4,1% عن العام ككل، بعد تضخم غير مسبوق في عقود، ونمو بنسبة 7,4% في 2021، وفق التقرير الشهري للمكتب.
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