المملكة المتحدة تتفادى الركود بتسجيل «صفر» نموًا في الربع الأخير من 2022

القاهرة - بوابة الوسط

تجنب الاقتصاد البريطاني الركود بهامش ضئيل، مع عدم تسجيله أي نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الوطني الجمعة.

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ووفق بيان لمكتب الإحصاء، لم يسجل إجمالي الناتج المحلي أي نمو في الفصل الرابع، بحسب التقديرات، بعد تقلصه بنسبة 0,3% في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب وكالة «فرانس برس».