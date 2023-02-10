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المملكة المتحدة تتفادى الركود بتسجيل «صفر» نموًا في الربع الأخير من 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 11:12 صباحا
المملكة المتحدة تتفادى الركود بتسجيل «صفر» نموًا في الربع الأخير من 2022
زبون يدفع لبائع خضار في سوق والثامستو في شرق لندن في 11 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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تجنب الاقتصاد البريطاني الركود بهامش ضئيل، مع عدم تسجيله أي نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الوطني الجمعة.

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ووفق بيان لمكتب الإحصاء، لم يسجل إجمالي الناتج المحلي أي نمو في الفصل الرابع، بحسب التقديرات، بعد تقلصه بنسبة 0,3% في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

تضخم غير مسبوق
وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4,1% عن العام ككل، بعد تضخم غير مسبوق في عقود، ونمو بنسبة 7,4% في 2021، وفق التقرير الشهري للمكتب.

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