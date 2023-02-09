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وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 01:47 مساء
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
شعار شركة «فيتش» للتصنيف الائتماني. (الإنترنت)
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توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية ملياري دولار، وقد تبلغ أربعة مليارات دولار أو أكثر.

واعتبرت وكالة «فيتش» أن المبالغ المؤمنة أقل بكثير وتصل ربما إلى نحو مليار دولار، «بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة»، حسب وكالة «فرانس برس».

17 ألف و500 حالة وفاة
وتجاوزت حصيلة الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي نحو 17 ألف و500 حالة وفاة، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد.

وقتل حوالى 14351 شخصا في تركيا، حسب نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، و3162 في سورية بحسب حصيلة رسمية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 17513 قتيلا.

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