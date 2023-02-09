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تواصل الاحتجاجات في فرنسا ضد نظام التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 11:57 صباحا
تواصل الاحتجاجات في فرنسا ضد نظام التقاعد
متظاهرون يضرمون النيران أمام مصفاة تابعة لـ«توتال إينيرجيز»، 8 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أعلنت النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا يوما جديدا من الإضرابات والتظاهرات رفضا لإصلاح نظام التقاعد، الخميس 16 فبراير، إذ تعتزم النقابات مواصلة الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، مع إعلان تظاهرة يوم السبت المقبل.

وقال نائب الأمين العام في الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة «أونسا» دومينيك كورونا، لوكالة «فرانس برس» متحدثا باسم النقابات إن «الاجتماع النقابي قرر يوما وطنيا للتحرك في 16 فبراير». 

وأظهرت أرقام المشاركين في ثالث أيام التحركات، الثلاثاء، مشاركة أقل من السابق. وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد المحتجين الثلاثاء يناهز الـ757 ألفا في جميع أنحاء فرنسا، فيما أكد الاتحاد العمالي العام «سي جي تي» اليساري أن عدد المشاركين «قارب المليونين».

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تظاهرة السبت في باريس
وتقرر إجراء تحرّكات لليوم الرابع السبت في جميع أنحاء فرنسا. ستبدأ التظاهرة الباريسية من «بلاس دو لا ريبوبليك» في اتجاه «بلاس دو لا ناسيون»، وفقا لنقابة «سي جي تي». وتأمل النقابات حشد أعداد أكبر السبت، على اعتبار مشاركة أولئك الذين لم يتمكنوا من التظاهر سابقا إذ جرت التظاهرات خلال أيام العمل. 

وشارك في كل من يومي التعبئة الأولين في 19 و31 يناير أكثر من مليون متظاهر وفق الشرطة، وأكثر من مليونين وفق النقابات، رفضا للمشروع الذي لا يحظى بشعبية حسب ما تظهر استطلاعات الرأي والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في بلد يناهز عدد سكانه الـ67 مليون نسمة.

واستأنف المضربون من مجموعة «توتال إينيرجيز» صباح الأربعاء، تحركهم ضد مشروع الحكومة في معظم مصافي المجموعة، حسب نقابة «سي جي تي».

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