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استقرار أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 08:25 صباحا
استقرار أسعار النفط
عامل بأحد الشركات النفطية، (أرشيفية: الإنترنت)
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استقرت أسعار النفط على نطاق واسع، اليوم الخميس، حيث قوبلت احتمالات ارتفاع الطلب على الوقود في الصين مع إعادة فتح قيود ما بعد فيروس «كورونا» المستجد بمخاوف من أن تصل مخزونات الخام الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ شهور.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» سنتا واحدا إلى 85.10 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 78.44 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو العام 2021، بدعم من ارتفاع الإنتاج، كما زادت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع استمرار ضعف الطلب.

لكن احتمالية زيادة الطلب من الصين دعمت أسعار النفط، حيث أنهى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم أكثر من ثلاث سنوات من سياسة عدم انتشار «كورونا» الصارمة التي تنطوي على عمليات إغلاق على مستوى المدينة واختبارات جماعية في ديسمبر، والتي تسببت في تقليل استهلاك المحروقات وتعطل أنشطة اقتصادية.

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