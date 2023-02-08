بايدن: الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي بلد آخر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس أن الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل «من أي بلد آخر على وجه الأرض» في تحقيق النمو، رغم التحديات التي فرضها وباء «كوفيد-19»، والغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن في خطابه عن حال الاتحاد أمام مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس إن «الوباء عطل سلال إمداداتنا، وحرب (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الجائرة والوحشية في أوكرانيا عطلت إمدادات الطاقة إضافة إلى إمدادات المواد الغذائية»، وأضاف: «لكننا في موقع أفضل من أي بلد آخر على وجه الارض»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

من جهة أخرى، اتهم الرئيس الأميركي شركات النفط الكبرى باستغلال أزمة موارد الطاقة الأخيرة لتحقيق الأرباح، مطالبا بفرض زيادة ضريبية كبيرة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات لتوجيهها للاستثمار أكثر في الإنتاج. وقال: «العام الماضي حققوا أرباحا بلغت مئتي مليار دولار في خضم أزمة طاقة عالمية. أعتقد أن هذا أمر فاحش».

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بايدن يدعو لفرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المليارات

كما دعا إلى فرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المليارات. وقال إن «أي ملياردير يجب ألا يدفع ضريبة تقل عن تلك التي يدفعها مدرس أو رجل إطفاء».

وحول الاقتصاد أيضا، اتهم بايدن المعارضة الجمهورية بالسعي إلى «أخذ الاقتصاد رهينة» في مواجهة تهديدات برلمانيين بعدم التصويت لصالح رفع سقف الدين. وقال في خطابه إن «بعض أصدقائي الجمهوريين يريدون أخذ الاقتصاد رهينة (...) ما لم أوافق على خططهم الاقتصادية».

وأخيرا، وحول المناخ قال بايدن إن أزمة المناخ «تهديد وجودي»، مشيرا إلى أنه «فخور» بتصدي بلاده لهذا التحدي رغم أن الاقتصاد سيستمر في الاعتماد على النفط والغاز في المستقبل القريب، وأضاف أن «أزمة المناخ لا يهمها إن كنت في ولاية حمراء أو زرقاء»، وتابع أنها «تهديد وجودي ولدينا التزام ليس تجاه أنفسنا، بل تجاه أطفالنا وأحفادنا لمواجهة هذه الأزمة».