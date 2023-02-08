  • Alwasat News
Atwasat

بايدن: الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي بلد آخر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 10:58 صباحا
بايدن: الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي بلد آخر
الرئيس الأميركي جو بايدن، في الكونغرس، 6 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس أن الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل «من أي بلد آخر على وجه الأرض» في تحقيق النمو، رغم التحديات التي فرضها وباء «كوفيد-19»، والغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقال بايدن في خطابه عن حال الاتحاد أمام مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس إن «الوباء عطل سلال إمداداتنا، وحرب (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الجائرة والوحشية في أوكرانيا عطلت إمدادات الطاقة إضافة إلى إمدادات المواد الغذائية»، وأضاف: «لكننا في موقع أفضل من أي بلد آخر على وجه الارض»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

من جهة أخرى، اتهم الرئيس الأميركي شركات النفط الكبرى باستغلال أزمة موارد الطاقة الأخيرة لتحقيق الأرباح، مطالبا بفرض زيادة ضريبية كبيرة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات لتوجيهها للاستثمار أكثر في الإنتاج. وقال: «العام الماضي حققوا أرباحا بلغت مئتي مليار دولار في خضم أزمة طاقة عالمية. أعتقد أن هذا أمر فاحش». 

- بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني

بايدن يدعو لفرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المليارات
كما دعا إلى فرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المليارات. وقال إن «أي ملياردير يجب ألا يدفع ضريبة تقل عن تلك التي يدفعها مدرس أو رجل إطفاء».

وحول الاقتصاد أيضا، اتهم بايدن المعارضة الجمهورية بالسعي إلى «أخذ الاقتصاد رهينة» في مواجهة تهديدات برلمانيين بعدم التصويت لصالح رفع سقف الدين. وقال في خطابه إن «بعض أصدقائي الجمهوريين يريدون أخذ الاقتصاد رهينة (...) ما لم أوافق على خططهم الاقتصادية».

وأخيرا، وحول المناخ قال بايدن إن أزمة المناخ «تهديد وجودي»، مشيرا إلى أنه «فخور» بتصدي بلاده لهذا التحدي رغم أن الاقتصاد سيستمر في الاعتماد على النفط والغاز في المستقبل القريب، وأضاف أن «أزمة المناخ لا يهمها إن كنت في ولاية حمراء أو زرقاء»، وتابع أنها «تهديد وجودي ولدينا التزام ليس تجاه أنفسنا، بل تجاه أطفالنا وأحفادنا لمواجهة هذه الأزمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كروس» سر اختلاف تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي المصري بين «آس» و«ماركا»

«كروس» سر اختلاف تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي المصري بين «آس» و«ماركا»
الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء

الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء
اللجوء إلى الثلوج الصناعية يثير توترات في فرنسا

اللجوء إلى الثلوج الصناعية يثير توترات في فرنسا
«ديزني» في هونغ كونغ تحجب حلقة من «سيمبسونز» لهذا السبب

«ديزني» في هونغ كونغ تحجب حلقة من «سيمبسونز» لهذا السبب
بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني

بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني
تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا
الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر

بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر
الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)

مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا
المطارات الأوروبية تستعيد 79% من حركة المرور المسجلة قبل «كوفيد-19»
المطارات الأوروبية تستعيد 79% من حركة المرور المسجلة قبل ...
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع الثالث من 2022
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع ...
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض التضخم
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
المزيد
بايدن: الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي بلد آخر
بايدن: الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي بلد ......
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
ارتفاع طفيف في أسعار النفط...
السلطات العراقية ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 10%
السلطات العراقية ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة ......
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض التضخم
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% ......
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع الثالث من 2022
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في ......
المزيد