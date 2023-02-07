  • Alwasat News
Atwasat

توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 05:51 مساء
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض التضخم
شعار مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي الأميركي في مقر المصرف في واشنطن، 4 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5.4٪ على الأقل من أجل ترويض التضخم المرتفع مع تقرير الوظائف الأخير لشهر يناير الذي يظهر أن الإجراءات لم تفعل شيئًا يذكر في التأثير على سوق العمل.

وقال كشكاري في مقابلة مع محطة «سي.إن.بي.سي»: «أعتقد أنه فاجأنا جميعًا»، في إشارة إلى تقرير الوظائف المتفجر لشهر يناير الذي أفادت فيه الحكومة الأميركية بأكثر من نصف مليون وظيفة، بحسب موقع «انفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع العالمية.

 5.4٪ هو مستهدف الفائدة المناسب
وتابع: «لا ينبغي لأحد أن يبالغ في رد فعله على تقرير واحد، لكن القوة الأساسية لقطاع الخدمات في الاقتصاد لا تزال قوية للغاية. وهذا هو المكان الذي أعتقد أن الكثير منا يركز انتباهه 5.4٪ هو مستهدف الفائدة المناسب إذا اضطررت إلى اختيار رقم اليوم، فسيكون هذا هو الأكثر مناسبة».

-  الاحتياطي الفدرالي يقر زيادة كبيرة في معدلات الفائدة لمعالجة التضخم اليوم
- الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة 0,75 نقطة مئوية في أكبر زيادة منذ 1994

يذكر أن 5.4% تشير إلى احتمالية دخول نسبة فائدة الفيدرالي في هذا العام إلى 5.75% وهو أعلى من المحقق حاليًا بـ 100 نقطة كاملة.

استقرار  الحركة في المؤشرات الأميركية
وتهدأ الحركة في الأسواق اليوم في ترقب لكلمة الفيدرالي المنتظرة وتتداول عقود الذهب الآجلة الآن عند 1882.95 دولارًا صعودًا بـ 0.18%، فيما ترتفع العقود الفورية بـ 0.15% لتسجل 1870.61 دولارًا. فيما تستقر الفضة عند 22.258 دولارًا للأونصة دون حركة تذكر في الجلسة الحالية.

أما مؤشر الدولار الأميركي فصعد بـ 0.32% إلى 103.588 مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو المتراجع بـ 0.24% مقابل الدولار الأميركي مسجلًا 1.0706 يورو للدولار الواحد.

وتستقر الحركة في المؤشرات الأميركية في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث تسجل العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي» 500 صعود بـ 0.10% فقط، فيما يتراجع مؤشر داو جونزبنسبة 0.08% وصعد ناسداك بنسبة 0.30% ليصعد إلى 12553.75 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا

مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تشهد أكبر إضراب في تاريخ نظامها الصحي
بريطانيا تشهد أكبر إضراب في تاريخ نظامها الصحي
تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 700 مليون دينار كشريحة أولى لتمويل الميزانية
تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 700 مليون دينار كشريحة أولى لتمويل ...
أسعار النفط ترتفع مع تعافي الطلب في الصين
أسعار النفط ترتفع مع تعافي الطلب في الصين
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
المزيد
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض التضخم
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% ......
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع الثالث من 2022
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في ......
المطارات الأوروبية تستعيد 79% من حركة المرور المسجلة قبل «كوفيد-19»
المطارات الأوروبية تستعيد 79% من حركة المرور المسجلة قبل ......
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا...
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في ......
المزيد