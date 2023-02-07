توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5.4٪ على الأقل من أجل ترويض التضخم المرتفع مع تقرير الوظائف الأخير لشهر يناير الذي يظهر أن الإجراءات لم تفعل شيئًا يذكر في التأثير على سوق العمل.

وقال كشكاري في مقابلة مع محطة «سي.إن.بي.سي»: «أعتقد أنه فاجأنا جميعًا»، في إشارة إلى تقرير الوظائف المتفجر لشهر يناير الذي أفادت فيه الحكومة الأميركية بأكثر من نصف مليون وظيفة، بحسب موقع «انفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع العالمية.

5.4٪ هو مستهدف الفائدة المناسب

وتابع: «لا ينبغي لأحد أن يبالغ في رد فعله على تقرير واحد، لكن القوة الأساسية لقطاع الخدمات في الاقتصاد لا تزال قوية للغاية. وهذا هو المكان الذي أعتقد أن الكثير منا يركز انتباهه 5.4٪ هو مستهدف الفائدة المناسب إذا اضطررت إلى اختيار رقم اليوم، فسيكون هذا هو الأكثر مناسبة».

- الاحتياطي الفدرالي يقر زيادة كبيرة في معدلات الفائدة لمعالجة التضخم اليوم

- الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة 0,75 نقطة مئوية في أكبر زيادة منذ 1994

يذكر أن 5.4% تشير إلى احتمالية دخول نسبة فائدة الفيدرالي في هذا العام إلى 5.75% وهو أعلى من المحقق حاليًا بـ 100 نقطة كاملة.

استقرار الحركة في المؤشرات الأميركية

وتهدأ الحركة في الأسواق اليوم في ترقب لكلمة الفيدرالي المنتظرة وتتداول عقود الذهب الآجلة الآن عند 1882.95 دولارًا صعودًا بـ 0.18%، فيما ترتفع العقود الفورية بـ 0.15% لتسجل 1870.61 دولارًا. فيما تستقر الفضة عند 22.258 دولارًا للأونصة دون حركة تذكر في الجلسة الحالية.

أما مؤشر الدولار الأميركي فصعد بـ 0.32% إلى 103.588 مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو المتراجع بـ 0.24% مقابل الدولار الأميركي مسجلًا 1.0706 يورو للدولار الواحد.

وتستقر الحركة في المؤشرات الأميركية في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث تسجل العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي» 500 صعود بـ 0.10% فقط، فيما يتراجع مؤشر داو جونزبنسبة 0.08% وصعد ناسداك بنسبة 0.30% ليصعد إلى 12553.75 نقطة.