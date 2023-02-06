  • Alwasat News
Atwasat

تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 900 مليون دولار كشريحة أولى لتمويل الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 09:09 مساء
تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 900 مليون دولار كشريحة أولى لتمويل الميزانية
البنك المركزي التونسي. (أ ف ب)
alwasat radio

أطلقت الحكومة التونسية، الإثنين، أول شريحة من اكتتاب وطني تسعى من خلاله لجمع نحو 900 مليون دولار لتمويل الميزانية وسط أزمة اقتصادية حادة.

وتشهد تونس أسوأ أزمة مالية لها وسط صعوبات في الحصول على قروض خارجية بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بحسب «رويترز».

-  «المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
- إضراب في وسائل النقل التونسية 25 يناير

كما حذر البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي الحكومة من اللجوء إلى نحو أكبر للتمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية. وأضاف أنه في ظل غياب القروض الخارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال السوق الداخلية، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على السيولة مما قد يعطل نشاط الأسواق المصرفية والمالية والتأمينية.

وتسعى تونس لجمع 2.8 مليار دينار من الاكتتاب في موازنة 2023. وتهدف إلى تحصيل 700 مليون دينار من الشريحة الأولى التي تستمر أسبوعا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا

مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات ...
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
لافروف يزور بغداد لبحث التعاون الاستثماري في مجال الطاقة
لافروف يزور بغداد لبحث التعاون الاستثماري في مجال الطاقة
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
«رينو» و«نيسان» توافقان على إعادة موازنة التحالف
«رينو» و«نيسان» توافقان على إعادة موازنة التحالف
كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا بسبب الزلزال
كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا بسبب الزلزال
لافروف يبحث مع نظيره العراقي مستحقات شركات النفط المتأخرة بسبب العقوبات الأميركية
لافروف يبحث مع نظيره العراقي مستحقات شركات النفط المتأخرة بسبب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
المزيد
تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 900 مليون دولار كشريحة أولى لتمويل الميزانية
تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 900 مليون دولار كشريحة أولى ......
بريطانيا تشهد أكبر إضراب في تاريخ نظامها الصحي
بريطانيا تشهد أكبر إضراب في تاريخ نظامها الصحي...
محادثات أسترالية-صينية لاستئناف التجارة دون عراقيل بين البلدين
محادثات أسترالية-صينية لاستئناف التجارة دون عراقيل بين ......
لافروف يبحث مع نظيره العراقي مستحقات شركات النفط المتأخرة بسبب العقوبات الأميركية
لافروف يبحث مع نظيره العراقي مستحقات شركات النفط المتأخرة ......
كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا بسبب الزلزال
كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا بسبب الزلزال...
المزيد