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ارتفاع طفيف في أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 08:50 صباحا
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الإثنين، بعد انخفاضها بنسبة 8% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث طغت المخاوف من تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى على استهلاك الوقود، على بوادر انتعاش الطلب في الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 19 سنتا، أو 0.2%، إلى 80.13 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي تسعة سنتات، أو 0.1%، إلى 73.48 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع بعد تراجع بنسبة 3%
ويوم الجمعة الماضي، انخفض خام «غرب تكساس» الوسيط وخام «برنت» بنسبة 3% بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي عزز بدوره الدولار. عادة ما يقلل الدولار القوي من الطلب على النفط المقوم بالدولار من المشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

في حين هيمنت مخاوف الركود على السوق الأسبوع الماضي، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الأحد أن تعافي الصين لا يزال محركا رئيسيا لأسعار النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين، حيث قال بيرول إن الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تحد أسعار الفائدة المرتفعة من النمو الاقتصادي والزيادات في الطلب على الوقود ، كما يقول المحللون.

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