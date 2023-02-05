لافروف يزور بغداد لبحث التعاون الاستثماري في مجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيصل بغداد، الأحد، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة.

وأضاف الصحاف أن لافروف، الذي يرأس وفدا يضم ممثلين عن شركات في قطاع النفط والغاز، من المقرر أن يلتقي بنظيره العراقي فؤاد حسين يوم الإثنين.

تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي

وأوضح أن الزيارة ستركز على «العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة».

- العراق يدعو لتعزيز التعاون مع إيطاليا خلال زيارة ميلوني لبغداد

- ماكرون يدعو إلى مسار جديد في العراق «دون إملاء من الخارج»

وقال الصحاف إن وزير الخارجية الروسي سيلتقي غدًا أيضًا مع كبار المسؤولين العراقيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس البرلمان.