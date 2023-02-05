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الحكومة الفرنسية تبدي استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 05:32 مساء
الحكومة الفرنسية تبدي استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أبدت الحكومة الفرنسية، الأحد، استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، سعيا لحشد دعم حلفاء يمينيين قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الأسبوعية، إن الأشخاص الذين باشروا العمل بين سن العشرين والواحدة والعشرين سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم 63 عاما، بدلاً من سنّ 64 عاما المقترح الذي يثير غضب نقابات وقطاعات كبيرة من الفرنسيين، وفق «فرانس برس».

وقالت بورن «ندرس طلب» نواب من حزب الجمهوريين المحافظ الذين يحتاج الائتلاف الحاكم لأصواتهم لإقرار الإصلاح في البرلمان. وكان زعيم حزب الجمهوريين إيريك سيوتي صرح في وقت سابق لصحيفة «لو باريزيان» أن إدخال هذا التعديل على المشروع «سيؤمن أغلبية كبيرة جدًا» من أصوات نواب الحزب.

 البحث عن توافق مع أحزاب أخرى
رغم إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية العام الماضي، خسر الرئيس إيمانويل ماكرون غالبيته البرلمانية وصار مضطرا إلى البحث عن توافق مع أحزاب أخرى أو فرض إصلاحاته عبر إجراء دستوري استثنائي لا يحظى بشعبية.

ويتمسك ماكرون بمشروع إصلاح نظام التقاعد، ما أدى إلى يومين من التظاهرات والإضرابات شارك فيها مئات الآلاف من الموظفين، وتعتزم النقابات والأحزاب المعارضة تنظيم مزيد من الاحتجاجات في 7 و11 فبراير.

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في الأثناء، قدمت المعارضة اليسارية في البرلمان آلاف مقترحات التعديل ما سيطيل أمد النقاش حول مشروع القانون. كما أبدت بورن موافقتها على مطالب الجمهوريين وحلفاء في الائتلاف الحاكم بإجراء مراجعة للإصلاح عام 2027، بهدف إخراج نظام التقاعد من العجز بحلول عام 2030.

الضغط على الشركات في سبيل عدم تسريح الموظفين الأكبر سنا
وأكدت رئيسة الحكومة الفرنسية أنها ستضغط على الشركات في سبيل عدم تسريح الموظفين الأكبر سنا، ما يجعلهم يواجهون صعوبات في العثور على وظائف في سنوات عملهم الأخيرة قبل التقاعد.

وقالت إليزابيت بورن «في كثير من الأحيان، تتوقف الشركات عن تدريب وتوظيف كبار السنّ». وأضافت «إنه أمر صادم للموظفين، إنها خسارة أن نحرم أنفسنا من مهاراتهم». 

في هذا الإطار، ستجبر الحكومة الشركات على نشر تفاصيل بانتظام عن عدد موظفيها الأكبر سنا، وكشف وزير العمل أوليفييه دوسوبت السبت أنه سيتم فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بذلك.

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