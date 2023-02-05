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مساع صينية لإدراج سهم «أرامكو» في بورصة هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 02:38 مساء
مساع صينية لإدراج سهم «أرامكو» في بورصة هونغ كونغ
شعار شركة أرامكو السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)
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يسعى الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، خلال زيارته السعودية لإقناع مسؤولي شركة «أرامكو» السعودية، بالموافقة على إدراج سهمها في بورصة هونغ كونغ.

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وقالت جريدة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، إن جون لي يهدف خلال أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط لتحقيق مكاسب ضخمة، في مقدمتها إقناع مسؤولي شركة النفط العملاقة السعودية بإدراج سهمها في البورصة، حسب ما ذكر موقع «أنفستنغ».

فرص كبيرة لهونغ كونغ
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية إن زيارته إلى السعودية ستوفر فرصًا كبيرة لهونغ كونغ، حسب الجريدة «الصينية».

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