مساع صينية لإدراج سهم «أرامكو» في بورصة هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، خلال زيارته السعودية لإقناع مسؤولي شركة «أرامكو» السعودية، بالموافقة على إدراج سهمها في بورصة هونغ كونغ.

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وقالت جريدة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، إن جون لي يهدف خلال أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط لتحقيق مكاسب ضخمة، في مقدمتها إقناع مسؤولي شركة النفط العملاقة السعودية بإدراج سهمها في البورصة، حسب ما ذكر موقع «أنفستنغ».