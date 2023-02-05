ارتفاع أرباح شركات الأثاث الصينية في العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي أرباح شركات تصنيع الأثاث الكبرى في الصين ارتفع بنسبة 7.9% في العام 2022.

وحققت هذه الشركات أرباحا بلغت 47.12 مليار يوان (نحو 7 مليارات دولار أمريكي) العام الماضي، وفقما نقلت وكالة الأنباء الصينية «شنخوا» عن الهيئة الوطنية للإحصاء.

انخفاض إيرادات التشغيل في صناعة الأثاث الصينية

وانخفضت إيرادات التشغيل المجمعة بنسبة 8.1% عن العام الأسبق إلى 762.41 مليار يوان، حسبما كشفت البيانات.

وتعد شركات تصنيع الأثاث الكبرى شركات ذات إيرادات تشغيل سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان.

