  • Alwasat News
Atwasat

أثرياء صينيون يهربون إلى سنغافورة لحماية ثرواتهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 07:55 مساء
أثرياء صينيون يهربون إلى سنغافورة لحماية ثرواتهم
الحي الصيني في سنغافورة. (الإنترنت)
alwasat radio

دفعت عقوبات فرضتها السلطات الصينية حديثاً على مالكي مليارات في مجال التكنولوجيا، وعلى نجوم لم يدفعوا ضرائب متوجبة عليهم، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من تطبيق سياسة «صفر-كوفيد»، أثرياء صينيين إلى البحث عن ملاذ خارج البلاد.

وتشهد سنغافورة قدوم عائلات ثرية جداً من الصين، تغادر بلدها بأعداد متزايدة بهدف إبعاد ثرواتها عن متناول الحزب الشيوعي، وأصبحت بذلك سنغافورة المركز المالي الآسيوي الوجهة الأولى لرواد الأعمال الفارين من الصين، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ«فرانس برس».

إبعاد الثروات عن متناول السلطات الصينية
ويسمح الانتقال إلى سنغافورة لأكثر الصينيين ثراء بإبعاد ثرواتهم عن متناول السلطات الصينية، بعد نشر الإعلام قضايا عدة أثارت خشيتهم.

وتكبّد المؤسس والرئيس السابق لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا» جاك ما خسائر قُدّرت بـ25 مليار دولار عندما أوقفت الصين في اللحظة الأخيرة عملية طرح ضخمة لمجموعته في البورصة في 2020. 

-  الصين: تخفيضات ضريبية بأكثر من 620 مليار دولار العام الماضي
-  هونغ كونغ تشجع السياحة بـ500 ألف بطاقة طيران مجانية للزوار من دول العالم

ويخشى رواد أعمال كبار آخرون أن يستهدفهم الحزب الشيوعي أيضاً، أو أن يضطروا إلى بيع مجموعاتهم بسعر منخفض، وفق ما أكد مدير أعمال محاسبة في القطاع. 

وقال المتخصّص: إن «الانتقال الى سنغافورة يساعد في حماية ثروة العائلة لأجيال عدة». ولفت مصدر مطلع آخر إلى أن سنغافورة باتت تشكل أكثر فأكثر مكاناً للاستقرار. وتشير هيئة النقد في سنغافورة إلى أنّ عدد الشركات العائلية بلغ أكثر من الضعف من 2020 إلى 2021 ووصل إلى 700. 

واحدة من كل شركتين عائليتين جاءت من الصين
ويقدّر لوه كيا مينغ، الرئيس المشارك في خدمة إدارة الثروات في شركة دينتون روديك للمحاماة، أن عددها في الجزيرة بلغ حوالى 1500 بنهاية 2022.  وقال: «لن أتفاجأ إذا بيّنت الأرقام الإجمالية أن واحدة من كل شركتين عائليتين جاءت من الصين».

ويتوقع أن يستمر تدفق أثرياء الصين إلى سنغافورة حتى مع رفع بكين القيود التي فرضتها لمكافحة «كوفيد-19».  ويدفع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بدوره بعض رواد الأعمال إلى مغادرة الصين.

سنغافورة «منطقة محايدة عملية جداً» 
وقال سونغ سينغ وون الخبير الاقتصادي في شؤون منطقة آسيا في مصرف «سي أي أم بي» الخاص: إن سنغافورة «منطقة محايدة عملية جداً» تتيح للأثرياء الكبار تأسيس أعمال.  وتمكنت سنغافورة من الحفاظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وعلى علاقات تجارية قوية مع الصين، ما عزز أمنها. 

وقال لوه: إن «اهتمام وسائل الإعلام بأثرياء أنشأوا شركة عائلية في سنغافورة جعل جزيرتنا الصغيرة تحت الأضواء».  وأكد أن زبائنه يفكرون أنه «إذا كان أغنياء هذا العالم يتوجهون إلى سنغافورة، فلماذا لا أقوم بذلك أيضاً؟».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية

«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية
مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده

مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء

«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية

المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تباطؤ التضخّم بتركيا لـ57,7% في يناير
تباطؤ التضخّم بتركيا لـ57,7% في يناير
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ...
بيانات حكومية: زيادة مفاجئة في التوظيف في أميركا.. وتراجع معدل البطالة
بيانات حكومية: زيادة مفاجئة في التوظيف في أميركا.. وتراجع معدل ...
تبرئة إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر مستثمرين في «تسلا»
تبرئة إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر مستثمرين في «تسلا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا إلى ألمانيا
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا ......
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة...
المزيد
أثرياء صينيون يهربون إلى سنغافورة لحماية ثرواتهم
أثرياء صينيون يهربون إلى سنغافورة لحماية ثرواتهم...
المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين تضع أوروبا في مرمى النيران
المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين تضع أوروبا في مرمى ......
اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين
اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين...
تبرئة إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر مستثمرين في «تسلا»
تبرئة إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر مستثمرين في «تسلا»...
بيانات حكومية: زيادة مفاجئة في التوظيف في أميركا.. وتراجع معدل البطالة
بيانات حكومية: زيادة مفاجئة في التوظيف في أميركا.. وتراجع ......
المزيد