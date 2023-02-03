توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي، أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل توصّلت اليوم الجمعة إلى اتّفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.

وقالت الحكومة السويدية في تغريدة على تويتر إنّ «سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي وافقوا اليوم على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي» الذي يضمّ قادة دول التكتّل، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «إنّه اتفاق مهمّ يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا».