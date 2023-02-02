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المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية لمواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 04:59 مساء
المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية لمواجهة التضخم
مقر البنك المركزي الأوروبي في غرب ألمانيا، 8 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، مكرّراً بذلك الخطوة التي اتّخذها في ديسمبر الماضي، والتي يعتزم الاقدام عليها مجدداً في مارس المقبل لمكافحة التضخم.

وقال البنك في بيان صدر في ختام اجتماع للجنة السياسات النقدية إنّه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.50% وسيرفعها مجدداً بالمقدار نفسه في الاجتماع المقبل المقرر بعد شهرين، وفق وكالة «فرانس برس».

أعلى مستوى في أسعار الفائدة منذ 2008 
وبذلك باتت أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي تتراوح بين 2.5% و3.25%، في أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ نوفمبر من العام 2008.

وأوضح المصرف، ومقره فرانكفورت، أنه يعتزم زيادة أسعار الفائدة بشكل ملحوظ وبوتيرة ثابتة، لكنّه ينوي في الوقت نفسه أن يجري في الاجتماع المقبل في مارس عملية تقييم للإجراءات الواجب اتّخاذها لمكافحة التضخم.

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