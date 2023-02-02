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أستراليا تزيل صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 11:15 صباحا
أستراليا تزيل صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية
ورقة نقدية أسترالية بقيمة 5 دولارات تحمل صورة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، 2 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أعلن المصرف المركزي البريطاني، الخميس، أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا التي ستحمل فئة الخمسة دولارات منها رسوما تكرم ثقافة السكان الأصليين.

ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجيا صورة أي عاهل بريطاني، لكن المصرف المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة، وفق وكالة «فرانس برس». 

وأستراليا عضو في «الكومونولث» ويرأس دولتها رسميا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام. وقد أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في الثامن من سبتمبر. لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء الملكية. وفي 1999، شهد استفتاء حول هذه القضية هزيمة الجمهوريين بفارق ضئيل. 

قرار مدعوم من قبل الحكومة
وقال المصرف المركزي إن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال (يسار الوسط) التي يقودها أنتوني ألبانيز، وتفضل انتقالا محتملا إلى جمهورية أسترالية. 

وأكد «البنك الاحتياطي الأسترالي» استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد «يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم»، موضحا أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق «سنوات». 

وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية. وأشادت «الحركة الجمهورية الأسترالية» بقرار إزالة صور الملوك، مشيرة إلى أن الشعوب الأصلية سبقت الاستعمار البريطاني بـ65 ألف سنة.

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