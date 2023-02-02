أسعار النفط ترتفع بعد تراجع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

انتعشت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجع في الجلسة السابقة، حيث أعاد ضعف الدولار شهية المستثمرين لشراء الخام، وساعد قرار «أوبك بلس» تمديد خفض الإنتاج على تهدئة مخاوف بشأن زيادة المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 65 سنتا، أو 0.8%، عند 83.49 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 71 سنتا، أو 0.9%، إلى 77.12 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3% خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

تراجع مؤشر الدولار

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أمس الأربعاء، متمسكا بوعدة بالاستمرار في سياسة زيادة الفائدة للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.

في حين هبط مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر اليوم كرد فعل على ضعف قيمة الزيادة الجديدة في الفائدة. وتراجع الدولار يجعل النفط المسعر به أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

«أوبك بلس» تتمسك بالتخفيضات

وأيدت «أوبك بلس» سياسة الإنتاج الحالية خلال اجتماع أمس الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال بارتفاع الطلب الصيني وتوقعات غير مؤكدة للإمدادات الروسية.

واتفق منتجو النفط على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية العام الجاري لدعم السوق.