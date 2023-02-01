باكستان.. التضخم يسجل أعلى مستوى منذ 48 عاما بالتزامن مع زيارة لوفد «صندوق النقد»

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل معدل التضخم أعلى مستوى له منذ 48 عاما في باكستان التي تشهد أزمة ويزورها وفد من صندوق النقد الدولي لعقد محادثات عاجلة، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاءات التابع لها الأربعاء.

وبلغ التضخم من عام لآخر في يناير 27.55%، وهو أعلى معدل منذ مايو 1975، فيما علقت آلاف حاويات الشحن في ميناء كراتشي، وفق «فرانس برس».

ويعد الاقتصاد الباكستاني في وضع صعب إذ يشهد أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول إيجاد حل للديون الخارجية الكبيرة. ولا تملك الدولة ذات خامس أكبر عدد من السكان في العالم سوى أقل من 3.7 مليارات دولار في مصرف الدولة، أي ما يكفي لتغطية قيمة الواردات على مدى ثلاثة أسابيع فقط.

وفد من صندوق النقد الدولي .. وحزمة إنقاذ مجمدة

والثلاثاء، وصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى إسلام أباد لإعادة إحياء المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ مجمدة مع الحكومة التي امتنعت حتى الآن عن الإيفاء بشروط المؤسسة الدولية المشددة.

لكن في الأيام الأخيرة وفي ظل احتمال الإفلاس الوطني في غياب وجود أي رغبة من الدول الصديقة لتقديم حزمات إنقاذ أقل قسوة، بدأت إسلام أباد تستجيب للضغوط.

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وخففت الحكومة الضوابط على الروبية لكبح جماح السوق السوداء، في خطوة قد تؤدي لهبوط العملة المحلية إلى مستويات منخفضة لدرجات قياسية. كما تم رفع أسعار البنزين.

ولم يعد مصرف الدولة يصدر رسائل ائتمانية إلا من أجل الأغذية والأدوية الأساسية، وبالتالي علقت آلاف حاويات الشحن في مطار كراتشي محمّلة ببضائع لم يعد بإمكان البلاد تحمّل تكاليفها.