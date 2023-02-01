  • Alwasat News
Atwasat

فون دير لايين: تسهيل المساعدات الحكومية لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 08:01 مساء
فون دير لايين: تسهيل المساعدات الحكومية لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنعة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بروكسل، 11 يناير 2022 ( أ ف ب)
alwasat radio

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء تسهيل المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنّعة الأوروبية في مواجهة الإعانات التي تقدّمها واشنطن وبكين للشركات الأميركية والصينية، لكن من دون أن يشمل اقتراحها تمويلاً أوروبياً جديداً في الوقت الراهن.

وستتمّ مناقشة هذه الاقتراحات خلال قمّة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي التاسع والعاشر من فبراير في بروكسل، قبل اتخاذ قرارات في مارس. وتشمل الاقتراحات خصوصًا إعادة توزيع الأموال الموجودة، في خطوة تعرّض المفوضية لانتقادات، بحسب «فرانس برس».

وقالت فون دير لايين «في الوقت الحالي علينا العمل بما نملك أصلًا» وتركيز هذه الأموال على التقنيات النظيفة. وفتحت الطريق أمام إنشاء صندوق سيادي أوروبي سيتمّ اقتراحه قبل الصيف وسيسمح «على المدى المتوسط» بالاستثمار في الأبحاث أو برأس مال الشركات الاستراتيجية.

 تقديم المساعدات للشركات في مجالات الطاقات المتجددة
وتنوي المفوضية منح الدول الأعضاء مرونة أكبر في تقديم المساعدات للشركات في مجالات الطاقات المتجددة والتخلص من الكربون في الصناعات. ومن الممكن دعم بعض الاستثمارات في مصانع جديدة خصوصًا من خلال «مزايا مالية». وأشاد وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابيك بـ«اقتراح جيّد جدًا».

وتدافع باريس أيضًا عن هذا المقترح الذي لا يزال يثير الجدل بين الدول الأعضاء الـ27 وحتى داخل المفوضية نفسها.  وأعلنت فون دير لايين إطلاق مشاورات بهذا الشأن بين الدول الأعضاء.

-  المفوضية الأوروبية تعتزم تسهيل منح المساعدات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
-  المفوضية الأوروبية تبدي انفتاحها على وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا

1وتمّ تخفيف القيود على الإعانات الوطنية منذ بدء جائحة كوفيد-19 عام 2020. والمضي قدماً في تخفيف هذه القيود قد يشكل مصدر استغلال من جانب الدول الكبرى الغنية خصوصًا ألمانيا وفرنسا، التي قد تبالغ في مساعدة شركاتها على حساب الشركات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة مشتركة، حذّر وزراء مالية سبع دول أعضاء بينها النمسا والدنمارك وفنلندا، من أنّ «القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (...) لا يمكن أن تكون مبنية على إعانات غير موجّهة دائمة أو مفرطة».

تمويل مشترك جديد والصندوق السيادي
ولتقليص خطر تجزئة السوق الموحّدة، تطالب دول أخرى في مقدّمتها فرنسا وإيطاليا، بتمويل مشترك جديد. وهذا ما قد يقدّمه الصندوق السيادي الذي لا يزال موضع نقاش.

غير أنّ فكرة هذا الصندوق ترفضها دول عدة مثل ألمانيا وهولندا والسويد التي تعارض أي زيادة لمساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي.  وأشار وزير المال الألماني كريستيان ليندنر هذا الأسبوع إلى أنّه «يمكن (ممارسة) السياسة الاقتصادية بدون إنفاق المال»، مقترحًا بدلًا من ذلك «تخفيف البيروقراطية». وعلى المدى القصير، لا تفكر المفوضية في أي تمويل أوروبي جديد.

وتعوّل بروكسل على استخدام الأموال الموجودة، خصوصًا خطة الإنعاش الأوروبية «نكست جينيرايشن إي يو» التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو، مع احتمال إعادة توزيع الأموال لزيادة قيمة الحصة المخصصة حاليًا للانتقال الأخضر (250 مليار بورو).

وتنوي بروكسل أيضًا إقرار قانون جديد يسمح بتحديد أهداف الإنتاج في قطاعات أساسية للسيادة الأوروبي، وبدعم المشاريع التي تشمل دول أوروبية عديدة عبر تسريع وتسهيل الحصول على تراخيص وتمويل.

مشروع المفوضية ضروري لكنّه غير كافٍ
ورأى النائب الأوروبي المحافظ ماركوس فيربير أنّ «اقتراح المفوضية ليس سوى نبيذ قديم في زجاجات جديدة». من جانبها، اعتبرت النائبة الأوروبية الفرنسية فاليري هاير من كتلة «رينيو» (تجديد) الليبرالية، أنّ «مشروع المفوضية ضروري، لكنّه غير كافٍ». وأضافت أنّ «الاعتماد على البرامج الأوروبية الموجودة والاكتفاء بإعادة تدوير الميزانية، لن يسمحا لنا بتحقيق سيادة حقيقية».

وكلّف قادة الدول الأعضاء الـ27 في ديسمبر فون دير لايين دراسة الاستجابة إلى خطة المساعدات التي أقرّتها الإدارة الأميركية الصيف الماضي وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار.  وتجري المفوضية الأوروبية وواشنطن مفاوضات لإزالة البنود الأكثر إثارة للجدل، لكنّ الاتحاد الأوروبي مدرك أن نتائج ذلك ستكون محدودة ومصمم على وضع خطته الخاصة على الطاولة.

والشركات الأوروبية أصلًا في وضع صعب. إذ إنها تواجه زيادة حادة في فواتير الطاقة، في وقت حرمت الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي من الحصول على الغاز الروسي بسعر زهيد. وتعاني أيضًا منذ سنوات من ممارسات غير شريفة تقوم بها الصين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022

أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي
عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»

عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال

ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال
إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال

إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا

امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج
بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية

بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية
لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة

لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.5% في يناير
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.5% في يناير
المفوضية الأوروبية تعتزم تسهيل منح المساعدات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
المفوضية الأوروبية تعتزم تسهيل منح المساعدات الحكومية لدعم القطاع...
رئيس «توتال» يزور موزمبيق بعد توقف العمل على مشروع للغاز
رئيس «توتال» يزور موزمبيق بعد توقف العمل على مشروع للغاز
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا
فون دير لايين: تسهيل المساعدات الحكومية لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنعة
فون دير لايين: تسهيل المساعدات الحكومية لدعم الانتقال الأخضر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا إلى ألمانيا
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا ......
المزيد
«المركزي الأميركي» يرفع أسعار الفائدة 0.25%
«المركزي الأميركي» يرفع أسعار الفائدة 0.25%...
بلغاريا تبدأ بناء خط للغاز يربطها بصربيا لتعزيز أمن شحنات الطاقة
بلغاريا تبدأ بناء خط للغاز يربطها بصربيا لتعزيز أمن شحنات ......
باكستان.. التضخم يسجل أعلى مستوى منذ 48 عاما بالتزامن مع زيارة لوفد «صندوق النقد»
باكستان.. التضخم يسجل أعلى مستوى منذ 48 عاما بالتزامن مع ......
فون دير لايين: تسهيل المساعدات الحكومية لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنعة
فون دير لايين: تسهيل المساعدات الحكومية لدعم الانتقال الأخضر......
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا...
المزيد