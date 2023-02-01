«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات وشركة «الخطوط الجوية القطرية» الأربعاء، أنهما توصلتا إلى اتفاق «رضائي ومقبول للطرفين» ينهي الخلاف بينهما حول أضرار لحقت بالسطح الخارجي لجسم عدد من طائرات «إيه 350» التي تملكها الشركة الخليجية.

وقالت إيرباص في بيان إن «تفاصيل الاتفاق سرية وسوف ينهي الطرفان الآن إجراءاتهما القضائية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت الشركة القطرية رفعت دعوى قضائية في بريطانيا ضد «إيرباص» بعدما أوقفت استخدام جزء من طائراتها من طراز «إيه 350»، بسبب هذه الأضرار التي قالت إنها تهدد سلامة الطيران، وهو ما نفته إيرباص.