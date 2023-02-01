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تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.5% في يناير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 12:41 مساء
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.5% في يناير
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية. (أرشيفية: الإنترنت)
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انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال يناير للشهر الثالث على التوالي إلى 8.5%، مقابل 9.2% في ديسمبر، بفضل استقرار أسعار الطاقة، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء «يوروستات» اليوم الأربعاء.

وتوقع خبراء استطلعت آراءهم شركة «فاكتست» أن يرتفع متوسط أسعار المستهلكين بنسبة 9% في يناير. وبلغ التضخم ذروته في أكتوبر، مسجلا 10.6% بعد عام ونصف العام من الارتفاع المتواصل، وفق وكالة «فرانس برس».

صمود النشاط الاقتصادي الأوروبي
ويبدي النشاط الاقتصادي الأوروبي صمودا في وجه عواقب الحرب في أوكرانيا، مستفيدا بصورة خاصة من تراجع التضخم منذ نوفمبر وانتعاش سلاسل الإمداد وإعادة فتح الاقتصاد الصيني أخيرا.

- التضخم السنوي في منطقة اليورو يتراجع إلى 9.2% في ديسمبر
-  التضخم في بريطانيا يتباطأ إلى 10.5% في ديسمبر

وبلغ نمو منطقة اليورو لمجمل العام 2022 نسبة 3.5% بحسب يوروستات، ما يفوق نسبة نمو الصين (3%) والولايات المتحدة (2.1%). كما أن أداء الاقتصاد في منطقة اليورو تخطى نسبة 3.2% التي ذكرتها المفوضية الأوروبية في توقعاتها الصادرة في نوفمبر.

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