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منطقة اليورو تسجل تباطؤا اقتصاديا لكنها تنجو من الانكماش

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 05:22 مساء
منطقة اليورو تسجل تباطؤا اقتصاديا لكنها تنجو من الانكماش
التضخم في دول منطقة اليورو. (الإنترنت)
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نجت منطقة اليورو من الدخول في انكماش اقتصادي هذا الشتاء بفضل نمو ضئيل في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.1% في الفصل الرابع من العام 2022 ليصل إلى 3.5% على مدى سنة، بحسب تقديرات أصدرها معهد «يوروستات» الثلاثاء.

وتشير هذه النسبة إلى تباطؤ شديد بالمقارنة مع 0.3% في الفصل الثالث من السنة، غير أنه يخالف رغم ذلك توقعات المحللين الذين حذروا من انكماش اقتصادي، بحسب «فرانس برس».

 النشاط الاقتصادي الأوروبي صامد في وجه عواقب الحرب
ويبدي النشاط الاقتصادي الأوروبي صمودا في وجه عواقب الحرب في أوكرانيا، مستفيدا بصورة خاصة من تراجع التضخم منذ نوفمبر وانتعاش سلاسل الإمداد وإعادة فتح الاقتصاد الصيني أخيرا.

- التضخم السنوي في منطقة اليورو يتراجع إلى 9.2% في ديسمبر
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وبلغ نمو منطقة اليورو لمجمل العام 2022 نسبة 3.5% بحسب يوروستات، ما يفوق نسبة نمو الصين (3%) والولايات المتحدة (2.1%). كما أن أداء الاقتصاد في منطقة اليورو تخطى نسبة 3.2% التي ذكرتها المفوضية الأوروبية في توقعاتها الصادرة في نوفمبر.

استقرار إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع
ويسجل التوجه ذاته في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع استقرار إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع ونموه بنسبة 3.6% على مدى عام. وكان مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني توقع في نوفمبر ركودا هذا الشتاء، مشيرا إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي في الفصل الأخير من 2022 وفي الفصل الأول من 2023.

غير أنه بدا أخيرا أكثر تفاؤلا، معتبرا أنه سيكون من الممكن تفادي الركود رغم فترة من التباطؤ الشديد. ورفع صندوق النقد الدولي الإثنين توقعاته للنمو في منطقة اليورو العام 2023 بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%.

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