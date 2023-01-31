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النفط ينخفض 2% عند التسوية مع اقتراب رفع الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 10:12 صباحا
النفط ينخفض 2% عند التسوية مع اقتراب رفع الفائدة الأميركية
عامل بأحد الشركات النفطية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط 2% اليوم الإثنين، لتواصل خسائرها مع تأثير احتمال رفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة، على الطلب، فيما ظلت الصادرات الروسية قوية.

ويتوقع المستثمرون أن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، غدا الأربعاء، وأن يليه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي برفعها نصف نقطة في اليوم التالي، وأي انحراف عن هذا المسار سيمثل صدمة، وفق «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 1.76 دولار، أو 2.03% إلى 84.90 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي 1.78 دولار إلى 77.90 دولار للبرميل، بانخفاض 2.23%، وهو أكبر انخفاض له فيما يقرب من أربعة أسابيع.

قوة المعروض الروسي
وتعرضت السوق أيضا لضغوط من مؤشرات على قوة المعروض الروسي رغم حظر الاتحاد الأوروبي، وسقف مجموعة السبع الذي فرضته على موسكو، بسبب غزوها لأوكرانيا. وسجل كلا الخامين القياسيين للنفط الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية لهما منذ ثلاثة أسابيع.

وفضلا عن اجتماعات البنوك المركزية، سيكون اجتماع وزراء من مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، غدا الأربعاء موضع تركيز أيضا.

- ارتفاع أسعار النفط العالمية.. خام برنت بـ80.3 دولار

وقال ثلاثة مندوبين من «أوبك+» لـ«رويترز» أمس الإثنين، إن الاجتماع لن يشهد على الأرجح تغييرا في سياسة الإنتاج الحالية.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا في وقت سابق يوم الإثنين، بسبب توتر في الشرق الأوسط إثر هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران.

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