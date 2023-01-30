تركيا تستضيف قمة للغاز الطبيعي بحضور المنتجين والمستهلكين في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الإثنين إن بلاده ستستضيف قمة للغاز الطبيعي في إسطنبول يومي 14 و15 فبراير بمشاركة الدول الموردة للغاز والدول المستهلكة في أوروبا.

وأضاف «سنجمع الدول الموردة من الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط وبحر قزوين وآسيا الوسطى مع الدول المستهلكة في أوروبا». وتمتلك تركيا القليل من موارد النفط والغاز وتعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران بالإضافة إلى واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر، بحسب «رويترز».

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر إنشاء مركز للغاز في تركيا بعد انفجارات ألحقت أضرارا بخطوط أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم التي تمر تحت بحر البلطيق.

إقامة مركز في تركيا يتضمن الغاز الروسي

وعبرت بعض العواصم الغربية عن قلقها من أن إقامة مركز في تركيا يتضمن الغاز الروسي سيسمح لموسكو بتمرير صادرات تخضع لعقوبات غربية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال دونماز إن تركيا لديها البنية التحتية والخبرة في مجال تجارة الغاز وإن السلطات تتخذ خطوات لجعلها مركزا تتحدد فيه الأسعار القياسية للمنطقة.

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وأضاف دونماز بعد الإعلان بشكل منفصل عن صفقة غاز مدتها عشر سنوات مع سلطنة عمان «هدفنا هو الجمع بين الموردين والدول المستهلكة وأن نصبح مركزا لتجارة الغاز يتحدد فيه السعر القياسي للغاز».