«رينو» و«نيسان» تعيدان هيكلة تحالفهما

القاهرة - بوابة الوسط

ستخفض مجموعة «رينو» رأس مالها في شركة «نيسان» إلى 15% مقابل 43,7% حاليًا، لتصبحان على قدم المساواة، وذلك إثر مفاوضات معقدة استمرّت أشهرًا، على ما أكدت المجموعتان اليوم الاثنين. وذكر بيان مشترك نقلته وكالة فرانس برس أن «الهدف هو تعزيز روابط التحالف».

ويعيد الطرفان هيكلة شروط تحالفهما الذي مرّ منذ إنشائه في 1999 بفترات مريحة لكن أيضًا بأزمات ثقة خطيرة خصوصًا مع سقوط الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن الذي أوقف أواخر العام 2018 في اليابان بعد اتهامه باختلاس أموال وفراره لاحقًا إلى لبنان.