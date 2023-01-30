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«رينو» و«نيسان» تعيدان هيكلة تحالفهما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 11:37 صباحا
«رينو» و«نيسان» تعيدان هيكلة تحالفهما
شعار شركة «نيسان» للسيارات. (أ ف ب)
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ستخفض مجموعة «رينو» رأس مالها في شركة «نيسان» إلى 15% مقابل 43,7% حاليًا، لتصبحان على قدم المساواة، وذلك إثر مفاوضات معقدة استمرّت أشهرًا، على ما أكدت المجموعتان اليوم الاثنين. وذكر بيان مشترك نقلته وكالة فرانس برس أن «الهدف هو تعزيز روابط التحالف».

ويعيد الطرفان هيكلة شروط تحالفهما الذي مرّ منذ إنشائه في 1999 بفترات مريحة لكن أيضًا بأزمات ثقة خطيرة خصوصًا مع سقوط الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن الذي أوقف أواخر العام 2018 في اليابان بعد اتهامه باختلاس أموال وفراره لاحقًا إلى لبنان.

ستكون المجموعتان على قدم المساواة، إذ ستملك كل واحدة 15% من رأس مال الأخرى، «مع التزام بالمحافظة (على الحصص) وبتحديد سقف مساهماتهما»، بحسب البيان. ولن تبيع المجموعة الفرنسية على الفور أسهمها في «نيسان» (28,4 %) لأن قيمتها في السوق حاليًا أقلّ بكثير من تلك المسجّلة في حساباتها.

صندوق ائتمان مقره فرنسا
ولتجنب الانخفاض الهائل في قيمتها، ستوضع هذه الحزمة في صندوق ائتمان مقره فرنسا، وسيتم «تحييد» حقوق التصويت المرتبطة بهذه الأسهم لمعظم القرارات، بحسب البيان. وستستمر رينو، بالمقابل، في تلقي الأرباح على هذه الأسهم حتى تاريخ بيعها الفعلي الذي لم يتم تحديده بعد.

وستستثمر نيسان كذلك في «أمبير»، القطب الكهربائي لرينو، لتصبح «مساهمًا استراتيجيًا». لم يتم تحديد قيمة هذا الاستثمار بعد. كما من المقرر إقامة مشاريع تشغيلية جديدة مشتركة في أميركا اللاتينية والهند وأوروبا، وفقًا للبيان. ويجري وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب المختلفة لهذه الاتفاقات ويتعين المصادقة عليها من قبل مجلسي الإدارة في المجموعتين. وسيتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل في السادس من فبراير، على ما أكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.

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