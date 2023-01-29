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اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 01:55 مساء
اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد الأوروبي
مزارع من إحدى الدول الأفريقية. (أرشيفية)
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أعلن اتحاد الزراعيين الإيطاليين، انتظار وصول أكثر من 80 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد الأوروبي، وفق مرسوم جديد لرئيس الوزراء.

وقال الاتحاد الإيطالي «كولديريتّي» في بيان الجمعة، إنه جرى نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، والذي يحدد الحصة السنوية بـ82705 أشخاص، أي بزيادة عن الـ69700 في العام السابق.

وأوضح أن الحصص المنتظرة للعمل الموسمي في الريف بشكل أساس، تصل إلى 44 ألف شخص (كانت 42 ألفا في العام الماضي)، أي أكثر من النصف للعمل في قطاع الزراعة.

وأضاف اتحاد الزراعيين أنه يجري حجز بعض حصص العمال من البلدان التي تدخل معها اتفاقيات التعاون بشأن الهجرة حيز التنفيذ، وتشمل أولئك الذين أكملوا برامج تدريبية في بلدانهم الأصلية، وكذلك طلبات المنظمات المهنية لأصحاب العمل الذين يتعهدون بالإشراف على وضع العمال عند نهاية فترة التوظيف.

وأشار إلى أن المرسوم الجديد سيكون فرصة أيضًا لتجربة تجاوز التفويض، واستبداله باتصال صاحب الوظيفة بمكتب الهجرة المعني لاقتراح عقد الإقامة الصالح للعمل.

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