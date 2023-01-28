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«فلايبي» الجوية البريطانية توقف عملياتها وتلغي كل رحلاتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 07:41 مساء
«فلايبي» الجوية البريطانية توقف عملياتها وتلغي كل رحلاتها
مدرج في مطار إكستر في جنوب غرب إنجلترا. (أ ف ب)
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أعلنت شركة الطيران البريطانية «فلايبي» السبت أنها أوقفت عملياتها وألغت جميع رحلاتها. وقالت الشركة عبر تويتر «يحزننا أن نعلن عن وضع فلايبي تحت الإدارة (القضائية)».

وأضافت «توقف فلايبي عملياتها. تم إلغاء جميع رحلات فلايبي من وإلى المملكة المتحدة ولن تعاد جدولتها». من جهتها، طلبت هيئة الطيران المدني البريطانية من الركاب الذين حجزوا تذاكر على الشركة عدم الذهاب إلى المطار «فقد تم إلغاء جميع رحلات فلايبي»، وفق ما أفاد المسؤول في الهيئة بول سميث في بيان، بحسب «فرانس برس».

استأنفت «فلايبي» رحلاتها في أبريل بعد إفلاسها عام 2020 بسبب تداعيات وباء كوفيد الذي وجه ضربة قاصمة لكثير من الفاعلين في قطاع الطيران.

رائدة في مجال الرحلات الداخلية في بريطانيا
كانت الشركة في وقت ما رائدة في مجال الرحلات الداخلية في بريطانيا، وسيّرت ما يصل إلى 530 رحلة أسبوعيًا، لا سيما من مطار هيثرو بلندن إلى المدن البريطانية، فضلا عن رحلات خارجية إلى وجهات مثل أمستردام وجنيف.

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بعد إفلاسها عام 2020، استحوذت شركة «ثايم أوبكو» على أصول «فلايبي»، والأولى هي شركة مرتبطة بصندوق الاستثمار الأميركي «سايرس كابيتال».

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