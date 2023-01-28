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الخزانة الأميركية تحذر من «تداعيات كارثية» لأزمة الديون على الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 06:48 مساء
الخزانة الأميركية تحذر من «تداعيات كارثية» لأزمة الديون على الاقتصاد العالمي
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. (الإنترنت)
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أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن «قلقها»، بشأن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، محذرة من أن الأميركيين سيواجهون على الأرجح «ركوداً مخيفاً ومتصاعداً»، مشيرة إلى تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، حيث سيكون له «تداعيات كارثية»، إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون هذا الصيف.

وقالت لموقع «أكسيوس» الأميركي: «بالتأكيد، هذا الأمر يجعلني أشعر بالتوتر. سيكون الأمر كارثياً. إنها كارثة حقيقية»، في تصريحات على هامش زيارتها جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا، في نهاية رحلة استغرقت 10 أيام عبر القارة، بحسب «رويترز». 

تحذير من دخول  الاقتصاد في حالة من الفوضى
وأضافت أنه في حالة التخلف عن السداد «سنواجه أزمة مالية. وأعتقد أنه سيكون لدينا ركود في الولايات المتحدة». وأوضحت أنه إذا لم تتمكن الحكومة من إصدار ديون جديدة، فسوف يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى، قائلة: «الإنفاق لا بد من أن يتراجع ليتناسب مع العائدات الضريبية»، ما يحرم الحكومة من أي قدرة على تنشيط الاقتصاد بالحوافز.

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وبعد ذلك، ربما يخرج الخوف عن نطاق السيطرة، ما يجعل المستهلكين خائفين للغاية من الإنفاق، وهو سيناريو وصفته يلين بـ«العواقب النفسية» التي «يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على الإنفاق، وتُعمق الركود». وأردفت: «سيواجه الأميركيون تكاليف اقتراض أعلى، وسيؤدي ذلك إلى قدر كبير من الاضطراب على مستوى العالم أيضاً».

ورجح الموقع أن يلين «لا تبدو حريصة إلى حد كبير على قضاء وقت متأخر من الليل في التفاوض بشأن سقف الديون مع رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري كيفن مكارثي».

توقعات «متشائمة»..  إيجاد سبيل لرفع سقف الدين
ولفت إلى أنها حريصة على القول إن أي مفاوضات رسمية ستحدث بين البيت الأبيض والكونجرس، إذ قالت إن «الرئيس وقيادة الكونجرس مسؤولون عن إيجاد سبيل لرفع سقف الدين».

وأشار الموقع إلى أن توقعات يلين المالية «المتشائمة»، تعد جزءاً من محاولة إدارة الرئيس جو بايدن للضغط السياسي على الأغلبية الجديدة في مجلس النواب، لرفع سقف الدين دون تأخير أو تردد.

وفي الوقت نفسه تمثل التوقعات الصريحة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق التي كانت لها رؤية واضحة في مواجهة أزمة سقف الديون لعام 2011، عندما خفضت وكالات التصنيف الائتماني ديون الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ الأميركي.

العجز عن سداد الديون يلقي بظلاله على رحلة يلين إلى أفريقيا
ووفقاً للموقع، ألقى التهديد بالعجز عن سداد الديون بظلاله على رحلة يلين إلى أفريقيا، حيث رفضت في محطتها الأولى، في داكار، اقتراحاً جمهورياً بإعطاء الأولوية لسداد الدين. وبعد بضعة أيام في زامبيا، بعد أن وصفت يلين بكين بأنها «عقبة» أمام عملية إعادة هيكلة ديون زامبيا، شنت سفارة الصين في لوساكا هجوماً لاذعاً على يلين، و«مشكلة الديون الكارثية» الأميركية.

وتهدف رحلة يلين لإقناع الأفارقة، بما في ذلك مسؤولون منتخبون وقادة أعمال ومزارعون، بأن الولايات المتحدة تبحث عن علاقة طويلة الأمد بشأن كل شيء بداية من الأمن الغذائي حتى تزويد المناطق الريفية بالكهرباء.

لكن احتمال تخلّف أميركا عن السداد كان بمثابة تذكير لمضيفي يلين الأفارقة، بأن الولايات المتحدة بلد منقسم، وأن الوعود التي يقطعها أحد الأحزاب السياسية (الديمقراطي) ليس هناك ما يضمن احترامها من قبل الحزب الآخر (الجمهوري).

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